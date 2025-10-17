EN
Трамп рассказал о попытке Путина отговорить его от передачи Tomahawk Украине

2 минуты чтения

Владимир Путин пытался отговорить президента США Дональда Трампа от поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом сам Трамп рассказал журналистам в Белом доме после телефонного разговора с Путиным 16 октября.

«Конечно, он пытался. А вы думали он скажет: „Прошу, продайте Украине эти ракеты, я был бы очень благодарен?“» — заявил президент США, отвечая на вопрос журналиста.

Глава Белого дома продолжил, что действительно задавал Путину вопрос о возможных поставках ракет Украине. «Я сказал ему: „Вы не против, если я подарю пару тысяч ракет Tomahawk вашим противникам?”. Я действительно сказал ему это. Ему эта идея не понравилась», — рассказал он и добавил, что эти ракеты являются «крайне разрушительным оружием».

В ходе своего выступления перед журналистами Трамп также подчеркнул, что Соединенные штаты сами нуждаются в этих ракетах и не могут исчерпать свои запасы.

«Мы не можем истощить наши запасы ради безопасности нашей страны. Они очень мощные, очень точные и эффективные, но они нам тоже нужны», — сказал он.

Тема поставок Украине дальнобойных ракет будет обсуждаться на встрече Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября в Вашингтоне. Ранее республиканец допустил, что поставки Киеву начнутся, если Владимир Путин не согласится завершить войну. Однако агентство Reuters пишет, что «примирительный тон Трампа» после телефонного разговора с Путиным, заставил сомневаться в возможности поставок Украине в ближайшее время.

Разговор собеседников продлился больше двух часов. Трамп заявил журналистам, что «это был очень хороший телефонный разговор и очень продуктивный». По его словам, в ходе беседы стороны договорились лично встретиться в «в течение двух недель или около того».

Республиканец добавил, что 17 октября встретится с Зеленским в Вашингтоне и проинформирует его о содержании разговора с Путиным.

