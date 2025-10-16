EN
Стали известны детали разговора Путина и Трампа

2 минуты чтения 22:14 | Обновлено: 22:52

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и вопросы урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, пишет РБК.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — сказал Ушаков.

По его словам, во время телефонного разговора Трамп пообещал Путину учесть его «соображения» на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский и украинский президенты должны встретиться в Вашингтоне завтра, 17 октября. Reuters пишет, что после разговора Трампа с Путиным появились опасения, что передача Украине дальнобойных ракет может быть отложена. Отмечается, что диалог «усилил опасения европейцев относительно капитуляции Вашингтона перед Москвой».

Ранее Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он предупредил, что поставки начнутся в случае отсутствия результатов по урегулированию российско-украинского конфликта.

Путин, в свою очередь, счел это решение шагом к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях».

Позже заявление Трампа прокомментировал и спикер Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что поставка может привести к «качественно новому уровню эскалации» конфликта.

Разговор Путина и Трампа 16 октября стал одним из самых продолжительных и продлился более двух часов. Трамп рассказал, что во время беседы договорился лично встретиться с Путиным в столице Венгрии Будапеште.


