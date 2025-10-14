Американский музей поздравил ВМС США фотографией российского крейсера «Варяг»

Национальный музей спецподразделения ВМС США «морские котики» опубликовал поздравление с 250-летием флота, использовав фотографию российского ракетного крейсера «Варяг». На публикацию музея в соцсети X обратил внимание журналист издания The Wall Street Journal Дэвид Браун.

«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет чести, храбрости и преданности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», — написал музей 13 октября.

This is a Russian missile cruiser pic.twitter.com/0solZFger4 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2025

Журналист опубликовал целую подборку ошибочных публикаций о годовщине основания американского флота. Так, он заметил, что аккаунт госсекретаря штата Аризона поздравил жителей фотографией советского крейсера «Михаил Кутузов». Сейчас это судно переоборудовано в музей и находится в порту Новороссийска.

Также Браун обнаружил посты о 250-летии ВМС США с фотографиями военных кораблей из Индии и Дании. Кроме этого, некоторые аккаунты использовали изображения кораблей, сгенерированные искусственным интеллектом.

Украина обезвредила Черноморский флот России Он больше не несет критической угрозы и сбежал из Севастополя. Кремль лишился возможности атаковать Европу Общество 18 минут чтения

Ракетный крейсер «Варяг» (до 1996 — «Червона Украина») вошел в состав ВМФ СССР в 1989 году, а в 1990 стал частью Тихоокеанского флота. Сейчас это судно является флагманом Тихоокеанского флота России.

Водоизмещения «Варяга» составляет 11,3 тонны, длина — 186 метров, ширина — 21 метр. Максимальное число членов экипажа — 680 человек. Корабль оснащен 130-миллиметровой пушкой, 30-миллиметровой артиллерийской установкой, торпедными аппаратами и реактивными бомбометными установками. Также на его борту расположен противолодочный вертолет.