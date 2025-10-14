EN
Тело умершего 15 лет назад мужчины обнаружили при ремонте протекшей крыши

2 минуты чтения 00:09 14 октября | Обновлено: 00:11 14 октября

Сотрудники пожарной службы, прибывшие устранять протечку крыши в испанской Валенсии, обнаружили тело умершего 15 лет назад мужчины, сообщают Der Spiegel и El País.

Первоначальное расследование властей показало, что Антонио Фамосо умер в 2010 году примерно в возрасте 70 лет — его тело пролежало на шестом этаже многоквартирного дома все эти годы. Соседи не жаловались властям на резкие запахи и отказываются верить, что рядом с их жильем 15 лет лежал труп.

На данный момент полиция предполагает, что Фамосо умер по естественным причинам — дверь квартиры была заперта изнутри. Его мумифицированное тело нашли в одежде в собственной спальне среди голубей, насекомых и куч мусора.

«Он был человеком, который никого не беспокоил. Он всегда ходил один, здоровался, занимался своими делами. Когда мы перестали его видеть, мы думали, что он в доме престарелых», — рассказал журналистам сосед Фамосо.

Другие соседи рассказали, что жизнь Фамосо резко изменилась после того, как он расстался с женой. Большинство его бывших знакомых не смогли опознать его тело. Его родственники, как отмечает El País, не заявляли о пропаже мужчины.

Его почтовый ящик не был переполнен письмами, это связано с тем, что местные жители забирают почту из переполненных ящиков, чтобы сквоттеры не вычислили жилье, которое покинули владельцы. При этом на счет Фамосо все эти годы поступали пенсионные выплаты, пишут журналисты.

Именно с него списывалась оплата за коммунальные услуги все 15 лет, пока тело Фамосо не обнаружили, считают его соседи. При этом один из них вспомнил, что много лет назад его тетя рассказала о резком запахе, но о ее жалобе быстро забыли.

