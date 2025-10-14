EN
Интернет и мемы

Microsoft прекратила поддержку Windows 10

2 минуты чтения 12:13 | Обновлено: 13:37

Поддержка операционной системы прекращается с 14 октября, сообщила корпорация Microsoft. Компания порекомендовала пользователям обновить свои устройства до Windows 11.

Пользователей Windows 10 предупредили, что им больше не будут доступны обновления программного обеспечения, техническая поддержка и обновления системы безопасности. При этом, пользователям устройств, не соответствующих техническим требованиям Windows 11, Microsoft за дополнительную плату предоставит расширенные обновления безопасности для старой операционной системы.

Пользователи Windows 10 могут проверить, будет ли Windows 11 работать на их компьютере, с помощью программы «Проверка работоспособности ПК». Перед обновлением разработчики советуют сохранить свои файлы и данные в облаке Microsoft или с помощью создания резервной копии. После этого можно бесплатно получить Windows 11 можно бесплатно в «Центре обновлений Windows».

Владельцам устаревших устройств компания рекомендует рассмотреть возможность приобрести новое. Пользователям, которые хотят купить новый компьютер с Windows 11, Microsoft предлагает выбрать подходящее устройство с помощью их сервиса.

Поддержка Microsoft 365 в Windows 10 прекращена. В компании объяснили, что не повлияет на работу программ, однако обновление до новой Windows позволит избежать проблем с производительностью и надежностью в будущем.

Также корпорация перестала поддерживать Microsoft Office 2016 и 2019 во всех операционных системах. Office 2021 и Office 2024 продолжат работать в Windows 10, но их поддержка в этой системе завершена.

