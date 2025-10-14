Российский чиновник попался на коррупции через три недели после назначения

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов уволен из органов прокуратуры после нескольких недель работы на этой должности. Его подозревают в совершении коррупционного преступления после проведенной проверки, сообщает региональное управление прокуратуры.

РБК со ссылкой на анонимный источник пишет, что Смирнова подозревают в получении взятки, а сам он якобы уже задержан ФСБ совместно с сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета.

Заместителем прокурора области Смирнов стал в конце сентября, новость о его назначении появилась на сайте прокуратуры 26 сентября. РБК со ссылкой на региональное медиа 47News отмечает, что задержание мужчины связано с его предыдущим местом работы — Всеволожским районом. Здесь он занимал должность городского прокурора с марта 2022 года по сентябрь 2025 года.

Журналисты утверждают, что против Смирнова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Официально подробности дела не оглашались, максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Ранее Генпрокуратура России по итогам первого квартала 2025 года отчиталась о резком росте числа коррупционных преступлений в стране — количество выявленных правонарушений выросло на четверть год к году. Одновременно силовики зафиксировали и рост доли таких правонарушений в общем числе зарегистрированных преступлений.

Количество выявленных взяток при этом увеличилось на 30% год к году, прокуратура также отчиталась о борьбе с «раздуванием показателей» по делам о мелком взяточничестве. Число коррупционных преступлений, связанных с крупным или особо крупным размером или ущербом, увеличилось на 65,7%. При этом прокуратура отметила, что ей удается арестовывать имущество и изымать ценности на суммы, превышающие величину ущерба от преступлений.