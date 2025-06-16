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Общество

В России резко выросло число коррупционных преступлений

2 минуты чтения 10:54

Генпрокуратура России в первом квартале 2025 года зафиксировала рост числа выявленных коррупционных преступлений почти на четверть год к году. Одновременно растет и доля таких правонарушений в общем числе зарегистрированных преступлений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

За три месяца текущего года власти выявили 15458 случаев, в аналогичном периоде прошлого года их было 12466. Доля в общем числе преступлений составляет 3,2%, год назад этот показатель равнялся 2,6%. Выросло и количество взяток — их силовики зафиксировали почти на 30% больше, чем в прошлом году. Одновременно Генпрокуратура отчиталась о борьбе с «раздуванием показателей» по делам о мелком взяточничестве.

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Резкий рост отмечается и по коррупционным преступлениям, совершенным организованными группами или преступными сообществами, показатель по этой группе правонарушений вырос на 46,5%. Преступлений, связанных с крупным или особо крупным размером или ущербом, стало больше на 65,7%. РБК отмечает, что Генпрокуратура отчитывается о том, что ей удается арестовывать имущество и изымать ценности на суммы, превышающие величину ущерба, принесенного коррупционными правонарушениями.

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«Вся статистика взяточничества весьма условная. Ни взяткодатель, ни взяткополучатель не заинтересованы в поимке. Поэтому взятки и отличаются высокой степенью латентности», — заявлял генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин назвал коррупцию неистребимым явлением. Он связал ее распространение с «общим падением духовной культуры общества» и культурой потребления. При этом Зорькин уточнил, что коррупционные преступления подрывают доверие граждан к демократическим институтам, государству и сфере политики. По его мнению, склонность к коррупции можно считать одним из проявлений природной тяги человека к поиску выгоды для самого себя.

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