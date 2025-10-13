Загадочный аппарат NASA нашли в открытом поле в Техасе

Жительница американского штата Техас Энн Уолтер заметила в небе крупный объект, приближавшийся к земле. Позже он приземлился на пшеничном поле ее соседа, спустившись на огромном парашюте с логотипами американского аэрокосмического агентства NASA, сообщает телеканал ABC.
Женщина рассказала журналистам, что приземлившийся объект оказался размером с внедорожник, а также опубликовала в своих соцсетях его фотографию. По ее словам, заметив неизвестный аппарат в небе, она сообщила об этом местному шерифу.
Позже с очевидицей связались сотрудники Колумбийского научно-исследовательского центра аэростатов NASA, которые занимались поиском приземлившегося аппарата. Уолтер сообщила им координаты места посадки, после чего исследователи прибыли туда и забрали аппарат на грузовике с прицепом.
По данным телеканала, космический аппарат, о котором идет речь, был запущен в космос днем ранее из штата Нью-Мексико. Целью запуска был сбор с помощью телескопов информации о звездах, галактиках и черных дырах.
В феврале части космической ракеты американской компании SpaceX упали на участок жителя Польши. Как сообщалось, объект «обернутый фольгой, с торчащим куском трубы» размером 1,5 на 1 метр на своем заднем дворе обнаружил житель Познани Адам Боруцки.
Мужчина сообщил о своей находке в полицию. Позже прибывшие правоохранители нашли еще один фрагмент ракеты в лесу неподалеку от места падения первого. Как сообщалось, оба объекта оказались фрагментами топливного резервуара аппарата SpaceX.