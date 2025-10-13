Украинец избил девушку из-за несоответствия ее внешности фото на сайте знакомств

Суд в Киеве арестовал 22-летнего мужчину по делу об избиении 26-летней местной жительницы, сообщает Национальная полиция Украины.

По версии следствия, мужчина познакомился с киевлянкой в интернете и пригласил ее на свидание в свою квартиру. Во время встречи мужчине показалось, что внешность девушки оказалась не похожа на фотографию на сайте знакомств.

Хозяин квартиры несколько раз ударил девушку пистолетом по голове, а также избил ее ногами. После этого он забрал из кармана ее куртки 500 гривен (около 970 рублей) и ушел.

Спустя несколько часов полицейские обнаружили мужчину в квартире его друга. Во время обыска в квартире мужчины нашли пневматический пистолет.

Против мужчины завели дело по статье о разборе с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 4 статьи 187 УК Украины). Ему грозит от 8 до 15 лет колонии с конфискацией имущества.

В июне подмосковная полиция задержала 42-летнего жителя Самарской области по подозрению в ограблении женщины во время свидания. По данным силовиков, 46-летний мужчина познакомился с жительницей Солнечногорска в интернете и предложил ей погулять вечером недалеко от ее дома.

Во время свидания мужчина завел спутницу в безлюдное место и отобрал у нее золотые украшения, телефон, деньги и банковские карты. Также он заставил женщину вынести из дома все сбережения.

Полиция смогла задержать мужчину, когда он заходил на станцию метро «Домодедовская». При досмотре у него обнаружили украденные серьги. Против него возбудили уголовное дело по статье «грабеж».