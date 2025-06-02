EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина с сайта знакомств ограбил женщину на первом свидании в Подмосковье

2 минуты чтения 12:24 | Обновлено: 12:31

В Подмосковье задержали 42-летнего жителя Самарской области, который пригласил женщину из приложения для знакомств на первое свидание и ограбил ее прямо на улице. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранительных органов, мужчина после знакомства и непродолжительной переписки с 47-летней жительницей Солнечногорска предложил встретиться вечером недалеко от ее дома и прогуляться. Он завел свою спутницу в безлюдное место и отобрал у нее золотые украшения, телефон, деньги и банковские карты. Кроме того, силой заставил вынести из дома все сбережения.

Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
Криминал7 минут чтения

Позже полиция задержала грабителя при входе на станцию метро «Домодедовская», при личном досмотре у него нашли украденные серьги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». 

Ранее СМИ писали о том, что в Санкт – Петербурге рассматривается дело брачного афериста, жертвами которого стали более 20 женщин из разных регионов России. По версии следствия, мужчина знакомился через дейтинг-приложения, демонстрировал своим избранницам высокий социальный статус и добивался их расположения. Он сожительствовал с ними, а затем уже похищали их имущество и деньги, после чего исчезал. Так мошенник похитил в общей сложности больше 34 миллионов рублей. 

Самый обаятельный и замечательный
Самый обаятельный и замечательный
Аферист из Tinder есть у нас дома. Владимирский мошенник годами тянул из женщин миллионы, пока его не остановила одна из жертв
Общество9 минут чтения

В последние несколько лет дейтинг-приложения теряют популярность. На это указывают, в частности, данные независимого регулятора Великобритании Ofcom, который анализирует цифровые привычки пользователей. В представленном организацией отчете говорится, что пользователи все чаще чувствуют себя разочарованными плохим отношением, игнорированием и обилием фейковых аккаунтов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01 31 мая
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования