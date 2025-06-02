Мужчина с сайта знакомств ограбил женщину на первом свидании в Подмосковье

В Подмосковье задержали 42-летнего жителя Самарской области, который пригласил женщину из приложения для знакомств на первое свидание и ограбил ее прямо на улице. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.



По данным правоохранительных органов, мужчина после знакомства и непродолжительной переписки с 47-летней жительницей Солнечногорска предложил встретиться вечером недалеко от ее дома и прогуляться. Он завел свою спутницу в безлюдное место и отобрал у нее золотые украшения, телефон, деньги и банковские карты. Кроме того, силой заставил вынести из дома все сбережения.

Позже полиция задержала грабителя при входе на станцию метро «Домодедовская», при личном досмотре у него нашли украденные серьги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее СМИ писали о том, что в Санкт – Петербурге рассматривается дело брачного афериста, жертвами которого стали более 20 женщин из разных регионов России. По версии следствия, мужчина знакомился через дейтинг-приложения, демонстрировал своим избранницам высокий социальный статус и добивался их расположения. Он сожительствовал с ними, а затем уже похищали их имущество и деньги, после чего исчезал. Так мошенник похитил в общей сложности больше 34 миллионов рублей.

Самый обаятельный и замечательный Аферист из Tinder есть у нас дома. Владимирский мошенник годами тянул из женщин миллионы, пока его не остановила одна из жертв Общество 9 минут чтения

В последние несколько лет дейтинг-приложения теряют популярность. На это указывают, в частности, данные независимого регулятора Великобритании Ofcom, который анализирует цифровые привычки пользователей. В представленном организацией отчете говорится, что пользователи все чаще чувствуют себя разочарованными плохим отношением, игнорированием и обилием фейковых аккаунтов.