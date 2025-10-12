СМИ: Россия конфисковала у украинцев десятки тысяч домов

Россия конфисковала почти 25 тысяч домов украинцев на оккупированных территориях, посчитав их «бесхозными». Об этом говорится в расследовании Le Figaro. В материале отмечается, что реальное число конфискованной недвижимости может оказаться больше.

Как пишет издание, в первые месяцы после оккупации украинских регионов конфискация затрагивала в основном предприятия и государственное имущество Украины, однако вскоре этот процесс распространился и на обычные дома украинцев, которые уехали из-за боевых действий. Le Figaro называет кампанию по конфискации «потенциальным преступлением против человечности» и стратегией Кремля по «русификации» оккупированных территорий.

Отмечается, что российские власти считают дома бесхозными, если они не внесены в российские кадастровые списки. После того, как дом признают пустующим, у его владельца есть 30 дней на то, чтобы приехать на оккупированную территорию и предъявить российский паспорт, чтобы избежать конфискации. Такая поездка может грозить тюремным сроком, обойдется в несколько тысяч евро и займет несколько дней.

Впервые такую стратегию Россия опробовала в аннексированном Крыму — с 2014 года власти издали несколько указов, касающихся национализации и конфискации имущества, а в 2020 году Владимир Путин запретил иностранцам владеть там недвижимостью.

Директор общественной организации «Восточная правозащитная группа» Вера Ястребова подчеркнула, что конфискация в оккупированных областях «приобрела массовый характер после псевдореферендумов» в 2022 году.

По данным Le Figaro, с 2023 года украинцы могут остановить процесс конфискации только при получении российского паспорта, из-за чего они оказываются перед выбором потерять жилье или получить российское гражданство. В отобранные у украинцев дома и квартиры заселяют российских силовиков, военных и представителей оккупационных властей. Если этого не происходит, жилье выставляют на торги.

Такая политика усложняет перспективу будущей деоккупации, пишет издание. «Представьте, если бы это случилось: я прихожу домой, открываю дверь и вижу россиян, которые говорят мне, что они расплатились, взяли кредит, и теперь это их дом… Что будет потом?» — задалась вопросом Ястребова.

Le Figaro пишет, что больше всего домов конфисковали в Мариуполе — около 13 тысяч жилых объектов. Также высокий уровень конфискации зафиксировали в Энергодаре недалеко от Запорожской атомной электростанции, Донецке и шахтерском городе Брянка под Луганском.