Несовершеннолетняя россиянка зарезала новорожденного сына и выбросила его тело

В Барнауле задержали 17-летнюю местную жительницу, чье имя не раскрывается, по подозрению в убийстве своего новорожденного сына. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

В пресс-релизе сказано, что тело ребенка с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки нашли накануне вечером на улице Малахова. Портал «Новосибирск онлайн» уточнил, что его обнаружили дети недалеко от водоема, после чего они позвали взрослых.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что подозреваемая жила в «благополучной семье». Она скрыла свою беременность от родителей и в день родов осталась дома одна. Россиянка родила здорового мальчика, но, испугавшись, что ее семья узнает о произошедшем, зарезала новорожденного, положила его тело в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу. Телеграм-канал «Сапа» пишет со ссылкой на результаты вскрытия, что ребенок умер от полученных ранений.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК). В случае признания виновной женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде ареста. В местной прокуратуре также сообщили о проведении проверки и о том, что дело находится на контроле у прокурора Алтайского края Антона Германа.

В конце августа стало известно, что в Ленобласти нашли тело новорожденного ребенка на мусорной свалке. Тогда сообщалось, что тело ребенка с пуповиной нашел водитель мусоровоза, когда он выгружал отходы на полигоне. Связанный с силовиками телеграм-канал Mash утверждал, что ребенок был жив, когда его нашли, и умер в больнице, тогда как «Фонтанка» писала, что мальчика нашли уже без дыхания.