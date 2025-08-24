Тело новорожденного ребенка нашли на свалке в Ленобласти

На мусорной свалке в деревне Лепсари во Всеволожском районе Ленинградской области нашли тело новорожденного ребенка с пуповиной. Об этом сообщается в телеграм-канале местного управления Следственного комитета.

В пресс-релизе сказано, что тело мальчика обнаружили 23 августа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного (ст. 106 УК). На место случившегося выехали следователи, которые проводят необходимые для установления всех обстоятельств действия.

Как пишет «Фонтанка», тело ребенка обнаружил водитель мусоровоза во время выгрузки отходов на полигоне около шести часов вечера. По данным издания, в тот момент мальчик уже не дышал. Водитель передал правоохранителям «точный список адресов», откуда он вывозил мусор — все они находятся в Мурино.

Телеграм-канал «Сапа» отмечает, что водитель собирал отходы в том числе около магазинов и жилых домов. Сейчас опертивники отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, где именно могли оставить новорожденного. В свою очередь, «Mash на Мойке» утверждает, что ребенок был еще жив в момент, когда его обнаружили, однако позже скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в городе Березники в Пермском крае обнаружили тело новорожденного под балконом многоквартирного дома. В местной прокуратуре заявили, что ребенка родила 16-летняя школьница. По данным российских СМИ, именно она выбросила младенца с балкона после родов в туалете.

Кроме того, другую школьницу из Омска заподозрили в убийстве своего ребенка в гостинице. Тело младенца обнаружила горничная. В СК заявили, что школьница могла арендовать номер, чтобы там родить и избавиться от ребенка.