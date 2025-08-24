EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Тело новорожденного ребенка нашли на свалке в Ленобласти

2 минуты чтения 16:17

На мусорной свалке в деревне Лепсари во Всеволожском районе Ленинградской области нашли тело новорожденного ребенка с пуповиной. Об этом сообщается в телеграм-канале местного управления Следственного комитета.

В пресс-релизе сказано, что тело мальчика обнаружили 23 августа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного (ст. 106 УК). На место случившегося выехали следователи, которые проводят необходимые для установления всех обстоятельств действия.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

Как пишет «Фонтанка», тело ребенка обнаружил водитель мусоровоза во время выгрузки отходов на полигоне около шести часов вечера. По данным издания, в тот момент мальчик уже не дышал. Водитель передал правоохранителям «точный список адресов», откуда он вывозил мусор — все они находятся в Мурино. 

Телеграм-канал «Сапа» отмечает, что водитель собирал отходы в том числе около магазинов и жилых домов. Сейчас опертивники отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, где именно могли оставить новорожденного. В свою очередь, «Mash на Мойке» утверждает, что ребенок был еще жив в момент, когда его обнаружили, однако позже скончался в больнице.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Ранее сообщалось, что в городе Березники в Пермском крае обнаружили тело новорожденного под балконом многоквартирного дома. В местной прокуратуре заявили, что ребенка родила 16-летняя школьница. По данным российских СМИ, именно она выбросила младенца с балкона после родов в туалете.

Кроме того, другую школьницу из Омска заподозрили в убийстве своего ребенка в гостинице. Тело младенца обнаружила горничная. В СК заявили, что школьница могла арендовать номер, чтобы там родить и избавиться от ребенка.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно