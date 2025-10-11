Обвиняемая в серии отравлений женщина призналась в убийстве десяти собак для проверки яда

Арестованная по обвинению в четырех смертельных отравлениях Ана Паула Велозо Фернандес призналась гражданской полиции Бразилии, что убила десять собак, чтобы проверить действие яда. Об этом телеканалу CNN Brasil сообщил представитель следствия Халиссон Идеао.

По версии следствия, Фернандес с января по май отравила четырех человек. При обыске у нее был обнаружен пестицид тербуфос. Изначально она была задержана 8 июля по подозрению в причастности к убийству 60-летнего Нила Корреа да Силвы. Следствие считает, что он был отравлен с помощью традиционного бразильского блюда фейжоада, а поездку Фернандес оплатила дочь убитого.

Во вторник, 7 октября, в одном из университетов Рио-де-Жанейро была задержана 43-летняя Мишель Пайва да Силва, дочь Нила да Силвы. Представитель полиции Ренато Мартинш сообщил, что на нее дал показания другой фигурант дела об отравлении ее отца, имя которого не раскрывается.

«Человек, арестованный в Сан-Паулу, сообщил, что Мишель была одной из участниц убийства ее отца. Семья также опознала арестованного как участника воскресного обеда, где он подал фейжоаду, приготовленную для Нила, жертвы этого убийства. Есть подозрения, что в фейжоаду был добавлен яд», — рассказал полицейский.

Следствие полагает, что Мишель да Силва оплатила поездку Аны Фернандес из Гуарульюса (штат Сан-Паулу) в Рио-де-Жанейро с целью убийства ее отца. 26 апреля он был убит в городе Дуки-ди-Кашиас.

Ану Фернандес обвиняют еще в трех убийствах, совершенных в городе Гуарульюс в штате Сан-Паулу. В январе она, предположительно, убила Марсело Хари Фонсеку, 10-11 апреля — Марию Апаресиду Родригес, а 23 мая — Хайдера Мхазреса.

По словам представителя полиции, Фернандес «обладала техническими знаниями об использовании вещества, контролировала время и дозировку, чтобы создать видимость естественной смерти». Женщина призналась, что убила десять собак, проверяя эффективность яда.

4 сентября суд в Сан-Паулу заключил Фернандес под стражу, указав, что она «настоящий серийный убийца», «представляющий угрозу общественному порядку», а также манипулировала информацией, чтобы запутать следствие.

Представитель следствия Идеао утверждает, что Фернандес отправляла самой себе письма с угрозами, а также подавала заявление в полицию о том, что якобы получила отравленный торт. Полиция пришла к выводу, что таким образом женщина пыталась приписать одно из своих преступлений своему бывшему партнеру.

Также полиция проверяет на причастность к преступлениям сестру-близнеца Аны Фернандес, Роберту. По данным следствия, она знала о планах сестры и оказывала ей моральную и материальную поддержку.

CNN выяснил, что в 2019 году Ана Фернандес подавала иск против пищевой компании, утверждая, что обнаружила винт в банке с сухим молоком. Однако она проиграла иск, так как не смогла предоставить никаких доказательств наличия инородного предмета в банке.

В январе бразильская полиция задержала женщину после того, как шестеро членов ее семьи отравились тортом с мышьяком в канун Рождества. По данным CNN, трое из них умерли, а трое других были госпитализированы.