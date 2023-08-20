Женщина из Австралии пригласила на обед бывшего мужа и его родителей

В Австралии 48-летняя Эрин Паттерсон пригласила на обед своего бывшего мужа и его родителей. На следующий день гостей увезли в больницу с отравлением — трое погибли, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Теперь Эрин подозревают в умышленном убийстве — она и ее дети не пострадали.

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Семейный обед

Леонгата — небольшой город в австралийском штате Виктория, в 110 километрах от Мельбурна. Субботним днем 29 июля 2023 года 48-летняя преподавательница средней школы и журналистка местного издания Эрин Паттерсон пригласила на семейный обед своего бывшего мужа Саймона и его родителей Гейл и Дона Паттерсон. К ним присоединились друзья семьи — Хизер Уилкинсон и ее муж Ян.

Саймон и Эрин развелись около года назад, но разошлись мирно и продолжали воспитывать двоих детей, поэтому семейные обеды не были чем-то необычным. В последний момент Саймон не смог приехать, но Эрин рассказывала, что с теплотой относилась к его родителям и с радостью приняла их у себя дома. Для гостей она приготовила праздничное блюдо — говядину «Веллингтон», вырезку, запеченную в тесте. В нее обычно добавляют грибы.

Через несколько часов после обеда гостям стало плохо, и они обратились за медицинской помощью. У всех наблюдались одинаковые симптомы отравления: тошнота, сильная боль в животе и расстройство пищеварения.

На следующий день состояние больных резко ухудшилось, и позже их поместили в госпиталь Мельбурна. Несмотря на старания врачей, Гейл и Хизер умерли через неделю, а Дон — на следующий день после них. Ян Уилкинсон уже несколько недель находится в критическом состоянии. Чтобы выжить, ему требуется пересадка печени. По словам медицинских экспертов, гости отравились бледными поганками — смертельно ядовитыми грибами, которые растут в лесах неподалеку от Леонгаты. Главной подозреваемой стала хозяйка — Эрин Паттерсон. Она и двое ее детей не пострадали от отравления.

Выставили ведьмой

5 августа Эрин допросили, но после отпустили без предъявления обвинений, она не признала вину.

11 августа Эрин отправила в полицию заявление и рассказала, что после обеда она также была госпитализирована в Медицинский центр Монаша в Мельбурне с диареей и сильной болью в животе. Врачи поставили ей капельницу с физраствором, дали «лекарство для защиты печени» и отпустили. По ее словам, узнав о том, что ее гостей положили в больницу, она передала остатки еды больничным токсикологам для исследования.

Эрин рассказала, что во время готовки использовала сушеные грибы, которые она купила у бакалейщика в Мельбурне несколько месяцев назад, и шампиньоны из сетевого магазина и отравленные грибы могли попасть в блюдо по вине недобросовестных продавцов.

В ответ Австралийская ассоциация производителей грибов заявила, что «коммерческие грибы выращивают в соответствии со строгими протоколами гигиены и стандартами безопасности».

Также выяснилось, что ранее с отравлением попадал в больницу и бывший муж Эрин — Саймон. Как сообщало издание The Age, в июне прошлого года мужчина провел 16 дней в искусственной коме, 21 день был в реанимации и перенес три операции на кишечнике. По словам друга Саймона, Эрин пыталась сохранить дом, в котором она жила с детьми после развода. Владеет недвижимостью Саймон.

История вызвала резонанс в австралийских СМИ, к дому Эрин приехали репортеры. Она сказала журналистам, что готовила еду для «самых близких людей в ее жизни» и шокирована их смертью: «Это были лучшие люди на земле, они всегда были добры ко мне. Это потеря для всего комьюнити, для их семей и для моих собственных детей: они потеряли бабушку и дедушку».

По словам Эрин, журналисты изобразили ее «злой ведьмой» и из-за внимания прессы ей все тяжелее находиться в городе.

Сейчас полиция проводит судебно-медицинскую экспертизу предметов, изъятых в доме. Издание The Age со ссылкой на анонимный источник в полиции, близкий к расследованию, сообщает, что во время обыска на свалке неподалеку от дома Эрин следователи нашли пищевой дегидратор. Это приспособление для сушки продуктов; следствие предполагает, что с его помощью Эрин готовила грибы, которыми отравились ее друзья и близкие. Изначально Эрин сказала следователям, что давно его выбросила, но после призналась, что солгала. По ее словам, Саймон обвинил ее в убийстве родителей и спросил: «Ты использовала дегидратор, чтобы отравить их?» У Паттерсон началась паника, она испугалась, что может потерять право опеки над детьми, и выкинула сушилку.

Детектив-инспектор Дин Томас, глава отдела по расследованию убийств полиции штата Виктория, заявил, что «расследование на данный момент продолжается и полиция не может установить точную причину смерти жертв». Следователь допускает вариант, что отравление могло быть несчастным случаем, но Эрин Паттерсон пока остается в статусе подозреваемой.