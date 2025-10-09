Ошибка на одну цифру при переводе денег закончилась стрельбой в Петербурге

В Санкт-Петербурге местный таксист расстрелял мужа женщины, которой по ошибке перевел деньги за ремонт автомобиля. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка».

По его данным, 34-летний водитель такси заказал запчасти для своего автомобиля и должен был перевести оплату за них в размере 130 тысяч рублей механику. Однако, переводя деньги, мужчина ошибся на одну цифру в телефонном номере и отправил средства на счет незнакомой ему женщины.

Обнаружив ошибку он связался с владельцем счета и попросил ее вернуть деньги. Женщина ответила отказом, решив, что ей звонит мошенник. Тогда таксист узнал ее домашний адрес в доме на Пулковском шоссе и явился туда лично, чтобы добиться возврата своих денег.

На месте у него произошел конфликт с 38-летним мужем женщины, который закончился стрельбой. Лишившийся денег таксист не менее восьми раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета Макарова. Прибывшие по вызову медики госпитализировали пострадавшего, оценив его состояние как средней тяжести.

В свою очередь, полицейские задержали стрелявшего таксиста и изъяли у него травматический пистолет. По данным «Фонтанки», в отношении мужчины составлен административный протокол о хулиганстве, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне также в Петербурге стрельбой и убийством закончился конфликт архитектора Александра Супоницкого с соседом по подъезду. Последний поставил архитектора на колени в подъезде дома и на глазах его несовершеннолетней дочери выстрелил ему в затылок из карабина. Как сообщалось, поводом для конфликта стал денежный долг. По данным следствия, Супоницкий был должен своему убийце 3,6 миллиона долларов.