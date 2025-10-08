Известного архитектора поставили на колени и застрелили на глазах у дочери

В центре Петербурга в доме на Кременчугской улице мужчина застрелил известного 70-летнего архитектора Александра Супоницкого, который работал в частности над станциями метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». После этого стрелок покончил с собой на нижнем этаже, сообщили «Осторожно, новости», «Фонтанка», Shot, Baza и Mash.

По их данным, Супоницкий собирался отвезти в школу свою 10-летнюю дочь. Архитектор вышел с ней в подъезд, где его поджидал стрелок. Shot утверждает, что он был соседом Супоницкого, тогда как 47news пишет, что стрелок жил в Ленобласти. По данным издания, через несколько дней ему должно было исполниться 50 лет.

47news также сообщило, что, по предварительной информации, стрелком оказался Константин Козырев, бывший замдиректора по финансам некогда крупного строительного холдинга «Петротрест». Ранее его привлекали к уголовной ответственности за неуплату налогов.

Сообщается, что у стрелка был конфликт с Супоницким. О его причинах пока ничего неизвестно. Mash пишет, что убийство произошло на третьем этаже дома в ЖК «Царская столица». Мужчина поставил архитектора и его дочь на колени и выстрелил в затылок Супоницкому, не обращая внимания на ребенка. Девочке удалось убежать обратно в квартиру, а стрелок спустился на этаж ниже и устроил пожар.

Прибывшие на место пожарные полностью ликвидировали огонь, после чего в квартире нашли тело нападавшего, который покончил с собой. Неназванный источник «78 новости» рассказал, что на теле нападавшего обнаружили огнестрельное ранение. При этом собеседник издания заявил, что у Супоницкого в последнее время не было ни с кем конфликтов. Об этом же рассказали родственники архитектора, охарактеризовав его как «очень талантливого и позитивного человека».

Супоницкий был председателем совета директоров группы компаний «SUART» и членом Союза архитекторов СССР. Его компания разрабатывала в том числе проекты многих торговых центров и концепцию делового центра «Лахта». СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела.