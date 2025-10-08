EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Известного архитектора поставили на колени и застрелили на глазах у дочери

2 минуты чтения 12:24

В центре Петербурга в доме на Кременчугской улице мужчина застрелил известного 70-летнего архитектора Александра Супоницкого, который работал в частности над станциями метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». После этого стрелок покончил с собой на нижнем этаже, сообщили «Осторожно, новости», «Фонтанка», Shot, Baza и Mash.

По их данным, Супоницкий собирался отвезти в школу свою 10-летнюю дочь. Архитектор вышел с ней в подъезд, где его поджидал стрелок. Shot утверждает, что он был соседом Супоницкого, тогда как 47news пишет, что стрелок жил в Ленобласти. По данным издания, через несколько дней ему должно было исполниться 50 лет. 

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

47news также сообщило, что, по предварительной информации, стрелком оказался Константин Козырев, бывший замдиректора по финансам некогда крупного строительного холдинга «Петротрест». Ранее его привлекали к уголовной ответственности за неуплату налогов.

Сообщается, что у стрелка был конфликт с Супоницким. О его причинах пока ничего неизвестно. Mash пишет, что убийство произошло на третьем этаже дома в ЖК «Царская столица». Мужчина поставил архитектора и его дочь на колени и выстрелил в затылок Супоницкому, не обращая внимания на ребенка. Девочке удалось убежать обратно в квартиру, а стрелок спустился на этаж ниже и устроил пожар. 

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

Прибывшие на место пожарные полностью ликвидировали огонь, после чего в квартире нашли тело нападавшего, который покончил с собой. Неназванный источник «78 новости» рассказал, что на теле нападавшего обнаружили огнестрельное ранение. При этом собеседник издания заявил, что у Супоницкого в последнее время не было ни с кем конфликтов. Об этом же рассказали родственники архитектора, охарактеризовав его как «очень талантливого и позитивного человека».

Супоницкий был председателем совета директоров группы компаний «SUART» и членом Союза архитекторов СССР. Его компания разрабатывала в том числе проекты многих торговых центров и концепцию делового центра «Лахта». СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял