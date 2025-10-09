EN
Интернет и мемы

Дженнифер Энистон обвинила соцсети в «уничтожении человечности»

2 минуты чтения 18:44 | Обновлено: 18:59

Дженнифер Энистон раскритиковала социальные сети и их влияние на людей. Она считает, что они «уничтожили огромную долю человечности». Своим мнением актриса поделилась в интервью журналу Harper’s Bazaar, приуроченном к выходу нового сезона сериала «Утреннее шоу».

По словам Энистон, создатели социальных сетей, вероятно, изначально считали свою идею хорошей, но со временем она обернулась разрушительными последствиями.

«Я уверена, что люди, придумавшие соцсети, думали, что это отличная идея. Да, поздравляю вас с вашими миллиардами, но они уничтожили огромную часть человечности», — заявила она.

Актриса отметила, что клевета и сплетни, с которыми она сталкивалась в таблоидах 1990-х и 2000-х годов, теперь просто переместились в интернет, где «любой болван может оставаться анонимным и писать все, что ему вздумается».

Несколько лет назад в интервью журналу Allure Энистон рассказывала, что именно из-за многолетнего давления со стороны таблоидов ей пришлось публично высказаться о собственных проблемах с фертильностью. По словам актрисы, слухи о том, что она не хочет иметь детей из-за собственного эгоизма, были ложными, и годы лечения и процедур ЭКО стали для нее тяжелым опытом.

Энистон долго избегала соцсетей и завела аккаунт в Instagram лишь в 2019 году. Ее первое фото — совместное селфи с коллегами по сериалу «Друзья» — собрало миллион подписчиков за 5 часов и 16 минут, установив рекорд Гиннесса. К утру следующего дня их число выросло почти до 12 миллионов.

Непростые отношения актрисы с онлайн-пространством заметны в одном из недавних инцидентов. В мае Энистон случайно раскрыла персональные данные, опубликовав в инстаграм-аккаунте фотографию со своей собакой. Пользователи заметили, что на ошейнике животного виден номер телефона актрисы. Они обратили на это внимание в комментариях, после чего Энистон удалила фотографию.

