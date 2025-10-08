Мужчина попытался вылечить алкоголизм знакомой с помощью наркотиков

В Камчатском крае задержали 60-летнего мужчину, который продал 45-летней местной жительнице шесть свертков с дикой коноплей, считая, что растение поможет ей избавиться от алкогольной зависимости. Об этом сообщает местное управление МВД.
В пресс-релизе сказано, что женщину тоже задержали. Полицейские нашли наркотики в ее машине, после чего изъяли свертки. Женщина рассказала, что продавец является приятелем ее брата. Она договорилась с ним о встрече по телефону и заплатила за наркотики, которые приобретала для «собственного потребления», 24 тысячи рублей.
Мужчина, в свою очередь, рассказал следователям, что «действовал из убеждения, что наркотик поможет сестре его знакомого избавиться от алкогольной зависимости». Он заявил, что нашел коноплю на кладбище в поселке Раздольный, после чего собрал растение и высушил его.
Как сообщили в МВД, экспертиза показала, что в свертках была марихуана, вес которой составил более шести граммов. В отношении продавца возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. В случае признания виновным фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. На время расследования ему назначили запрет определенных действий.
