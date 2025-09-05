EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Задержанной из-за вейпа с гашишом Аглае Тарасовой назначили запрет определенных действий

2 минуты чтения 17:59 5 сентября | Обновлено: 18:18 5 сентября

Домодедовский городской суд Московской области назначил запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, которую ранее задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Известной по фильмам «Лед» и «Холоп 2» актрисе запретили пользоваться связью и выходить из дома в определенное время. Телеграм-канал Shot сообщает, что она не сможет покидать дом с 12 ночи до 6 утра. Ограничения будут действовать до 3 ноября.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Ранее СМИ сообщили, что Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово после прилета из Израиля из-за того, что в ее багаже силовики обнаружили картридж для вейпа с 0,38 грамма гашишного масла. 3 сентября против нее было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч.1 ст. 229.1 УК).

По этой статье актрисе грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сторона следствия, по данным телеграм-канала Mash, просила суд отправить отправить Тарасову под домашний арест. Актриса и ее защитники просили назначить ей запрет определенных действий — суд состоялся спустя несколько дней после задержания из-за проведения экспертизы.

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

Тарасова заявила, что живет в России и сдала свои паспорта. Она признала «большую ошибку» и раскаялась. Также актриса добавила, что не собирается покидать Россию из-за необходимости посещать бабушку и дедушку, а также из-за скорого начала съемок трех фильмов. «Агентство» пишет, что во время заседания суда была раскрыта информация о наличии у Тарасовой гражданства Израиля.

Актриса просила сделать заседание суда закрытым, но эта просьба не была удовлетворена. Тарасова заявила, что об уголовном деле против себя узнала 4 сентября после сообщения от «аккаунта с тремя точками» в Telegram.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 