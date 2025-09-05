Задержанной из-за вейпа с гашишом Аглае Тарасовой назначили запрет определенных действий

Домодедовский городской суд Московской области назначил запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, которую ранее задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Известной по фильмам «Лед» и «Холоп 2» актрисе запретили пользоваться связью и выходить из дома в определенное время. Телеграм-канал Shot сообщает, что она не сможет покидать дом с 12 ночи до 6 утра. Ограничения будут действовать до 3 ноября.

Ранее СМИ сообщили, что Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово после прилета из Израиля из-за того, что в ее багаже силовики обнаружили картридж для вейпа с 0,38 грамма гашишного масла. 3 сентября против нее было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч.1 ст. 229.1 УК).

По этой статье актрисе грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сторона следствия, по данным телеграм-канала Mash, просила суд отправить отправить Тарасову под домашний арест. Актриса и ее защитники просили назначить ей запрет определенных действий — суд состоялся спустя несколько дней после задержания из-за проведения экспертизы.

Тарасова заявила, что живет в России и сдала свои паспорта. Она признала «большую ошибку» и раскаялась. Также актриса добавила, что не собирается покидать Россию из-за необходимости посещать бабушку и дедушку, а также из-за скорого начала съемок трех фильмов. «Агентство» пишет, что во время заседания суда была раскрыта информация о наличии у Тарасовой гражданства Израиля.

Актриса просила сделать заседание суда закрытым, но эта просьба не была удовлетворена. Тарасова заявила, что об уголовном деле против себя узнала 4 сентября после сообщения от «аккаунта с тремя точками» в Telegram.