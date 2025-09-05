EN
Криминал

Актрису Аглаю Тарасову задержали в московском аэропорту с наркотиками

2 минуты чтения 13:09 | Обновлено: 13:30

Актрису Аглаю Тарасову, дочь Ксении Раппопорт, известную по фильмам «Лед» и «Холоп 2», задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовиков. Источник агентства рассказал, что, по предварительным данным, в ее вейпе нашли гашишное масло.

РИА «Новости» пишет, что вес наркотиков составил 0,38 грамма. Связанный с силовиками телеграм-канал Mash утверждает, что Тарасова прилетела из Израиля. На нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. «Осторожно, новости» пишет, что сегодня актрисе должны избрать меру пресечения.

Телеграм-канал также утверждает, что Тарасову задержали еще 28 августа во время прохождения таможенного контроля. Там ее попросили показать багаж, где и нашли гашишное масло. Отмечается, что в случае признания виновной Тарасовой грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Также телеграм-канал добавил, что Антон Филипенко, которого называют молодым человеком Тарасовой, ничего не знал об употреблении актрисой гашишного масла. Он заявил Mash, что знал о задержании актрисы и последний раз общался с ней два дня назад.

Телеграм-канал также пишет, что следователи попросили отправить Тарасову под домашний арест. Заседание по ее делу начнется в 14:30 по московскому времени в Домодедовском суде. По данным Mash, решение о мере пресечения суд примет только спустя неделю после задержания, поскольку до этого проводилась экспертиза вейпа.

Ранее в России задерживали комика, участника шоу Stand Up на телеканале ТНТ и одного из ведущих «Что было дальше?» Нурлана Сабурова. Его задержание в аэропорту «Шереметьево» связали с нарушением миграционного законодательства. Тогда сообщалось, что Сабуров должен выехать из России и при желании заново пересечь границу без нарушения правил.

