Общество

Участник «Голой вечеринки» рэпер Vacio попал в реанимацию

2 минуты чтения 21:58 | Обновлено: 22:31

Российский рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) попал в реанимацию после падения сквозь стеклянную крышу с высоты трех этажей в Париже. Об этом в инстаграме сообщила его подруга с ником @onlybimba.

По ее словам, Vacio сейчас находится в тяжелом состоянии в клинике.

«Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная. В самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение», — написала она.

Девушка также опубликовала кадры с места происшествия. На одном из них Vacio лежит на земле, укрытый спасательным одеялом, а затем его переносят в машину скорой помощи.

Медиапродюсер Вася Конад, в свою очередь, пишет, что инцидент с падением Vacio сквозь стеклянную крышу с высоты трех этажей произошел еще весной. По его словам, рэпер, скорее всего, «просто хайпит».

В подтверждение своих слов он опубликовал переписку и видео, сделанные в марте. «Да, Васио действительно упал с крыши. Но это произошло еще в марте. Походу это роллаут к прощальному альбому Васио. Очень ждем. P.S. деньги никуда не переводите», — написал он в своем телеграм-канале.

Рэпер Vacio известен своим появлением на «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой, которая прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». На этом мероприятии рэп-исполнитель появился в кроссовках и в белом носке, надетом на половой член, что сразу привлекло внимание СМИ и публики.

Через несколько дней после вечеринки стало известно о задержании Vacio на 15 суток. Позже РИА «Новости» опубликовало видео, на котором рэпер осуждает «сторонников ЛГБТ». В результате его оштрафовали на 200 тысяч рублей, а затем несколько раз повторно задерживали за мелкое хулиганство и нецензурную брань при выходе из отдела полиции.

В мае 2025 года Vacio выпустил трек о борьбе с системой, в котором заявил, что «живет свою жизнь» и «разрушает границы».

В июне, во время интервью Юрию Дудю, рэпер рассказал, что идея с носком возникла у него из размышлений о потере собственного образа. Он отметил, что перед «голой вечеринкой» перестал употреблять алкоголь и наркотики, но заметил, что в этом процессе теряет часть эпатажности. Чтобы вернуть ее, он решил появиться на вечеринке в таком необычном виде.

Рэпер также поделился, что российские силовики обманули его. По словам Vacio, после отбытия наказания его пообещали освободить, однако вместо этого доставили в военкомат. Артист добавил, что сейчас проживает в Париже и после отъезда из России был вынужден снизить цены на свои услуги по продюсированию.

