Герой популярного мема собрал 300 тысяч долларов на исследование склероза

Герой мема «Моргающий парень» Дрю Скэнлон рассказал, что он смог собрать 300 тысяч долларов на исследования рассеянного склероза с помощью своей известности, передает The Guardian. Он рассказал, что считает пожертвования Национальному обществу рассеянного склероза США (MS Society) важным для себя шагом, поскольку этим заболеванием страдает в том числе его мать.

Скэнлон живет в Сан-Франциско, является видеопродюсером стриминговой платформы Twitch и ежегодно участвует в благотворительном велопробеге в поддержку MS Society. Как пишет The Guardian, раз в год он публикует в своем аккаунте в соцсети Х известный мем с подписью «Это мое лицо» и просит десятки тысяч своих подписчиков сделать пожертвования.

Так, в конце сентября этого года ему удалось собрать около 70 тысяч долларов на велопробег 2025 года. По словам Скэнлона, в предыдущие годы благотворители пожертвовали более 270 тысяч долларов.

«Я постоянно поражаюсь тому, как много людей по-прежнему так щедро реагируют на это», — заявил Скэнлон, добавив, что он считает свою роль в одном из самых часто используемых мемов «подарком».

Скэнлон рассказал, что ему все еще трудно понять, как появился мем с его участием. The Guardian пишет, что Скэнлон работал на сайте, посвященном индустрии видеоигр, и 6 декабря 2013 года вел еженедельную прямую трансляцию. Во время стрима он отреагировал недоверчивым взглядом и серией морганий на слова своего коллеги. Тогда этот момент остался незамеченным, но два года спустя один из пользователей игрового форума опубликовал гифку с реакцией Скэнлона в ответ на комментарий о готовящемся к выходу комиксе.

В 2017 году гифка резко стала популярной в соцсети Х после того, как один из пользователей опубликовал ее, описывая свою реакцию на более сложный, чем ожидалось, материал на уроке биологии. Мем, героем которого стал Скэнлон, по версии одного из общественных сайтов, обогнал по популярности другие мемы с Леонардо Ди Каприо и Бараком Обамой.