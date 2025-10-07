91-летний уборщик стал героем интернета

Популярный австралийский спортивный блогер Джейден Лэнг 29 сентября опубликовал в своем инстаграме видео с пожилым уборщиком туалетов из Сингапура, сообщает South China Morning Post. За неделю видео спортсмена, на которого подписаны 1,2 миллиона человек, набрало 643 тысячи лайков и более шести тысяч комментариев, а также вызвало дискуссии о положении пенсионеров в городе-государстве.

Лэнг рассказал, что встретил пожилого мужчину в одном из общественных туалетов в Сингапуре. «Он усердно работал, поэтому я дал ему деньги на обед», — сообщил блогер. На видео он передал мужчине 200 сингапурских долларов (154 доллара).

Мужчина сообщил, что его зовут Нам Янг, ему 91 год, и он каждый день работает с семи утра до семи вечера. На вопрос о том, как ему удается хорошо выглядеть, уборщик ответил, что он ежедневно работает. «Иду спать, работаю, снова иду спать», — рассказал мужчина, отметив, что не занимается спортом.

«Как сингапурцу, выросшему в Новой Зеландии, мне всегда очень грустно видеть, как пожилые люди в Сингапуре вынуждены тяжело работать в старости! Часто они работают в сфере обслуживания или даже собирают банки для переработки в фуд-кортах. Спасибо за помощь этому дяде», — написал автор одного из самых популярных комментариев к видео. Многие пользователи также выразили сочувствие мужчине, который продолжает работать в 91 год.

Минимальный возраст выхода на пенсию в Сингапуре составляет 63 года, к 2030 году он будет увеличен до 65 лет. Сингапур находится на втором месте в мире по уровню ВВП на душу населения после Швейцарии.