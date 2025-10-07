EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

91-летний уборщик стал героем интернета

4 минуты чтения 01:52 | Обновлено: 01:53

Популярный австралийский спортивный блогер Джейден Лэнг 29 сентября опубликовал в своем инстаграме видео с пожилым уборщиком туалетов из Сингапура, сообщает South China Morning Post. За неделю видео спортсмена, на которого подписаны 1,2 миллиона человек, набрало 643 тысячи лайков и более шести тысяч комментариев, а также вызвало дискуссии о положении пенсионеров в городе-государстве.

Лэнг рассказал, что встретил пожилого мужчину в одном из общественных туалетов в Сингапуре. «Он усердно работал, поэтому я дал ему деньги на обед», — сообщил блогер. На видео он передал мужчине 200 сингапурских долларов (154 доллара).

Мужчина сообщил, что его зовут Нам Янг, ему 91 год, и он каждый день работает с семи утра до семи вечера. На вопрос о том, как ему удается хорошо выглядеть, уборщик ответил, что он ежедневно работает. «Иду спать, работаю, снова иду спать», — рассказал мужчина, отметив, что не занимается спортом.

Названы самые богатые страны мира
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
Экономика5 минут чтения

«Как сингапурцу, выросшему в Новой Зеландии, мне всегда очень грустно видеть, как пожилые люди в Сингапуре вынуждены тяжело работать в старости! Часто они работают в сфере обслуживания или даже собирают банки для переработки в фуд-кортах. Спасибо за помощь этому дяде», — написал автор одного из самых популярных комментариев к видео. Многие пользователи также выразили сочувствие мужчине, который продолжает работать в 91 год.

Минимальный возраст выхода на пенсию в Сингапуре составляет 63 года, к 2030 году он будет увеличен до 65 лет. Сингапур находится на втором месте в мире по уровню ВВП на душу населения после Швейцарии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял