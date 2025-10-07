EN
Общество

СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой

2 минуты чтения 12:07 | Обновлено: 13:07
Сыновья Владимира Путина и Алины Кабаевой Иван и Владимир получили фамилию Спиридоновы, которая, вероятно, связана с отчеством деда Путина, Владимира Спиридоновича. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на книгу Романа Баданина и Михаила Рубина «Царь собственной персоной».

Как пишет издание, Иван и Владимир — не единственные дети Путина, которые живут под другими фамилиями. Так, его дочери от первого брака носят фамилии Тихонова и Воронцова. Фамилия первой из них, вероятно, связана с отчеством бабушки Путина Екатерины Шкребневой. 

Еще одна внебрачная дочь Путина имеет фамилию Розова, а во Франции она жила под именем Елизавета Руднова. Летом этого года она оказалась в центре внимания СМИ, когда стало известно, что Руднова работает ассистенткой менеджера в парижской галерее. 

«Агентство» отмечает, что в книге Баданина и Рубина впервые были опубликованы фотографии детей Путина и Кабаевой, которые проводят много времени в резиденции Путина на Валдае. Там для них построили отдельный деревянный дворец, спа-центр, зону отдыха и большой парк.

Ранее имена детей Путина и Кабаевой установили расследователи «Досье», однако в материале издания Ивана и Владимира указали как Путиных. В материале сказано, что братьям выделили отдельные машины с водителями, еду для них готовят личные повара, а рядом всегда есть охранники из числа офицеров службы безопасности президента.

Ранее «Агентство» опубликовало ряд других отрывков из книги «Царь собственной персоной», в которых рассказывалось в частности о том, как бывшая супруга Путина Людмила в слезах убеждала его в ошибочности решения идти на второй президентский срок. Также в книге говорится о несовершеннолетней любовнице Путина, его семейной ссоре из-за измены жене, о которой рассказал Игорь Сечин, и о том, что аннексия Крыма могла быть «последней волей» отца Путина.

Фото:@agentstvonews / Telegram

