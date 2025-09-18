EN
СМИ рассказали о несовершеннолетней любовнице Путина

2 минуты чтения 10:13

Окружение Владимира Путина познакомило его с 17-летней абитуриенткой журфака МГУ Алисой Харчевой, надеясь через нее повлиять на тогдашнего премьер-министра. Путин встречался с ней в 2010-2011 годах, сообщает «Агентство» со ссылкой на книгу «Царь собственной персоной» Романа Баданина и Михаила Рубина. Отмечается, что более подробно об этой истории позже расскажет издание «Проект».

Как пишет «Агентство», Путин узнал о Харчевой из эротического календаря, который опубликовала в его день рождения пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик. Анонимные источники Баданина и Рубина рассказали, знакомство Харчевой с Путиным организовали люди, связанные с этим движением.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Для календаря, авторами которого считаются выпускники журфака МГУ Владимир Табак и Максим Перлин, снялись 12 девушек. Большинство из них уже были студентками МГУ. Календарь передали Путину вместе с их контактами. Саму идею подарить Путину такой календарь его создатели, как утверждается, согласовали с основателем «Наших» Василием Якеменко и первым замглавы администрации президента Владиславом Сурковым. Позже факт получения календаря подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Собеседники журналистов утверждают, что после получения календаря Путин захотел познакомиться именно с Харчевой, которая на тот момент провалила вступительные экзамены на журфак. По словам источников авторов книги, девушке позвонили в течение месяца и предложили встретиться с Путиным.

Отмечается, что в течение следующего года Харчева регулярно ездила в подмосковную резиденцию Путина — вероятно, речь идет о Ново-Огарево. Перед каждой поездкой представители движения «Наши» готовили ее к встрече с главой правительства, передавая ей свои идеи и просьбы, которые девушка должна была озвучить Путину. Однако источники Баданина и Рубина заявили, что они не помнят, чтобы какие-то их предложения были в итоге приняты.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

«Агентство» пишет, что завершение романа Харчевой и Путина совпало с моментом, когда власти потеряли доверие к движению «Наши» из-за того, что его представители не смогли ничего противопоставить начавшимся тогда протестам. При этом Харчева получила элитную квартиру в центре Москвы и стала студенткой МГИМО, а ее отца, бывшего профессионального хоккеиста, взяли на работу в пропагандистскую структуру АНО «Диалог», от которой тот до сих пор получает выплаты.

Сейчас Харчева сменила свою фамилию на фамилию мужа — Ахильгова. По данным «Агентства», она владеет бьюти-бизнесом, но продолжает общения с теми, кто познакомил ее с Путиным. Так, согласно данным из утечек, в 2021 году девушка летала на бизнес-джете в Турцию в компании Кристины Потупчик.

