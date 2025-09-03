EN
EN
Политика

Аннексию Крыма связали с семейной историей Путина

2 минуты чтения 13:09

Аннексия Крыма Россией в 2014 году могла быть исполнением «последней воли» отца Владимира Путина. Об этом журналист Роман Баданин сообщил в свежем интервью Юрию Дудю. Эта информация также содержится в книге «Царь собственной персоной», соавтором которой является Баданин.

В книге описано, как летом 1999 года Путин вместе с коллегами из Петербурга навещал своего отца, Владимира Спиридоновича, в онкологическом диспансере. Тот тяжело болел раком, осложненным проблемами с сердцем, и был уверен, что его сын вскоре станет главой государства, хотя тогда об этом знала лишь так называемая «семья» Бориса Ельцина. В беседе с Путиным-старшим якобы прозвучала просьба сделать Крым частью России. Кроме того, отец Путина признался сыну, что скучает по гимну Советского Союза, отмененному после распада СССР, сообщается в книге.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Авторы книги «Царь собственной персоной» не исключают, что эта сцена вполне может оказаться легендой, поскольку прямого свидетельств из первых рук нет. Однако в интервью Юрию Дудю Роман Баданин заявил, что уверен в ее подлинности на 80% — «в силу статуса человека», который рассказал об этом, и его «близости к проблеме». В книге журналисты подчеркивают, что Крым и Севастополь действительно занимали особое место в биографии Путина-старшего. До войны он служил там на подлодке Черноморского флота. Именно этот эпизод впервые упомянул Путин в своей статье, опубликованной к 9 мая 2015 года, уже после аннексии Крыма.

«Агентство» напоминает, что память о Севастополе оставалась важной и для Путина-младшего. Фотография отца в морской бескозырке всегда стояла у него в кабинете, о чем стало известно из интервью Оливеру Стоуну. С этим портретом Путин шесть раз выходил на марш «Бессмертного полка». «Крымско-морская часть семейной истории явно представлялась Путину важной», — резюмируют авторы книги.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
Политика8 минут чтения

По данным «Агентства», одним из первых решений Путина в роли главы государства стало именно возвращение гимна. Осенью 2000 года спортсмены пожаловались ему, что на Олимпиаде в Сиднее им нечего было петь. С 1991 года у России оставалась только «Патриотическая песнь» Михаила Глинки без слов. Уже в декабре был принят закон о возвращении советского гимна, и в новогоднюю ночь он впервые вновь прозвучал на федеральных каналах.

Таким образом, Крым и советский гимн действительно могли стать для Путина вопросами не только политики, но и личной семейной памяти, отмечается в публикации.

