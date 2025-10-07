СМИ рассказали о слезах жены Путина из-за второго срока

Бывшая супруга Владимира Путина Людмила летом 2004 года в слезах убеждала его в том, что его решение пойти на второй президентский срок было ошибкой. Это произошло в номере отеля в Мексике, в котором, помимо Путиных, находился режиссер Игорь Шадхан. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на книгу «Царь собственной персоной» Романа Баданина и Михаила Рубина.

Как пишет издание, Шадхан подружился с Путиным после того, как снял телепередачу о мэрии Петербурга. Участие в ней стало первым появлением Путина на экране. Однако отношения режиссера с Путиным постепенно ухудшались, и несколько его фильмов не допустили до проката. Тогда Шадхан попросил у Путина аудиенцию, которая стала возможна во время поездки российской делегации в Мексику.

Там режиссер попытался убедить Путина, что Россия идет в неправильном направлении, а в правлении Путина проявляются черты автократии. Что именно говорил ему Шадхан, «Агентство» не уточняет, однако, по данным издания, после этого у экс-супруги Путина внезапно случилась истерика.

Людмила Путина присоединилась к Шадхану и начала в слезах доказывать супругу, что его приход на второй президентский срок был ошибкой. Это обескуражило и Путна, и Шадхана, пишет «Агентство».

Режиссер покинул отель, понимая, что стал свидетелем того, чего он не должен был увидеть, пишут авторы книги, называя случившееся «истинным концом» семьи Путиных. Официально о разводе чета Путиных объявила лишь в 2013 году.

Ранее «Агентство» опубликовало еще несколько отрывков из книги «Царь собственной персоной», в которых ее авторы рассказали о несовершеннолетней любовнице Путина, о том, как Игорь Сечин рассказал своей жене об измене Путина супруге, из-за чего в семье будущего на тот момент президента произошла ссора, и о том, что аннексия Крыма может быть «последней волей» отца Путина.