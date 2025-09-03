СМИ: Сечин «сдал» изменившего жене Путина

Друг Путина Игорь Сечин рассказал своей жене об измене Владимира Путина супруге и вызвал ссору в семье будущего президента России, пишет «Агентство» со ссылкой на книгу «Царь собственной персоной» Романа Баданина и Михаила Рубина.

Информацию журналистам предоставил знакомый Путина, ранее входивший в его близкое окружение. По его словам, Путин решил воспользоваться квартирой Сечина для встречи с любовницей в отсутствие хозяев. Однако жена будущего главы «Роснефти» заметила, что в доме присутствовала другая женщина.

«Агентство» отмечает, что этот инцидент произошел в конце 1990-х, когда Путин и Сечин переехали в Москву. Путин в те годы последовательно занимал должности заместителя руководителя администрации президента, директора ФСБ, секретаря Совета безопасности и председателя правительства страны. Сечин работал на разных должностях в управлении делами президента, а также руководителем аппарата Путина.

При этом полученная от государства квартира Сечина оказалась больше жилья Путина примерно на четыре квадратных метра, это вызвало у будущего президента России обиду, рассказал журналистам собеседник. Он «забыл» об этом чувстве, когда начал встречаться со своей любовницей в квартире Сечина, пишут авторы книги.

Жена Сечина заявила мужу, что в их квартире присутствовала другая женщина, и устроила ему «допрос». Во время него чиновник не выдержал и «сдал» Путина — женщина рассказала об этом жене Путина Людмиле. Информация вызвала ссору в семье политика, но источник не рассказал журналистам, к чему она привела.

«Агентство» отмечает, что источник журналистов не назвал имени любовницы Путина, однако ей может быть Светлана Кривоногих, которая в эти годы якобы часто летала в Москву для встреч с чиновником. Она же считается СМИ матерью внебрачной дочери Путина Елизаветы.