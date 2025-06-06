Взявший на работу предполагаемую дочь Путина директор галереи объяснил свое решение

Директор ассоциации Lʼassociation, в которую входят L Galerie и Studio Albatros, Дмитрий Долинский подтвердил «Медузе», что работающая у него в галерее ассистенткой менеджера Лиза Руднова действительно является дочерью Светланы Кривоногих. Ее отцом, как писали ранее СМИ, может быть Владимир Путин.

По словам Долинского, слухи о дочери Кривоногих, которая работает в сфере искусства в Париже, появились примерно шесть-семь месяцев назад. Он отметил, что, когда брал ее на работу в октябре прошлого года, не придал этому значения.

«Я считаю, что сын за отца не отвечает. Даже если гипотетически предположить, что [Елизавета действительно дочь Путина], хотя никаких доказательств ни у кого нет, то мы должны всех расстрелять, как семью Романовых? Что я должен был ей сказать? Что из-за того, какая у вас мама, я вас не могу взять на работу? Мы не берем на работу мам», — подчеркнул Долинский, добавив, что за такой отказ его также могли наказать как работодателя.

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Долинский отметил, что Руднова не живет в России уже несколько лет. «Она жила с мамой и своего отца не знает», — добавил он. По словам главы Lʼassociation, у работавших с Рудновой художников не было причин подозревать девушку в том, что она «как-то топит за политику российского государства или войну».

Два собеседника «Медузы», связанные с художественным сообществом Парижа, рассказали, что «арт-тусовке» было известно, что дочь Кривоногих училась в парижской школе ICART. «Большинство в курсе, что есть такая Лиза, но никто особо этому какого-то особого значения не придает», — добавил один из источников издания.

«Медуза» пишет, что в парижском арт-сообществе Руднову описывают как «прекрасного сотрудника и отличную девчонку, которая все понимает».

Основательница художественного аукциона dispar:d, с которым сотрудничает Lʼassociation, Анна Кузько рассказала изданию, что Руднова также подавала заявку на вакансию SMM-менеджера. «Очевидно, что человек, который хочет работать менеджером в частном аукционном доме, это не дочь миллиардеров», — считает она. По мнению Кузько, «невнятные люди» не связывались бы с теми, кто проводил аукционы в поддержку украинских организаций.

Кроме того, собеседник авторов проекта «Привет, ты иноагент» в кругах парижских художников также отзывался о Рудновой положительно. По его словам, девушка «очень чутко реагировала на все просьбы сглаживать углы, чтобы не подставлять художников», а также «казалась очень светлым и хорошим человеком».

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Настоящее имя Елизаветы Рудновой — Елизавета Кривоногих. Впервые о том, что девушка использует фамилию Руднова в 2024 году сообщил украинский телеканал ТСН, а затем информацию подтвердило «Агентство». Издание выяснило, что при покупке авиабилетов Руднова использовала номер телефона, которым ранее пользовалась Елизавета Кривоногих. Кроме того, совпадают даты рождения в паспортах на обе фамилии. Еще одно имя, которым, по данным СМИ, пользуется Руднева — Луиза Розова.

О том, что предполагаемая дочь Путина живет во Франции и устроилась в галерею, где, в частности, выставляются российские и украинские антивоенные художники, стало известно накануне. Об этом в фейсбуке написала художница Настя Родионова.

В беседе с «Медузой» Родионова заявила, что решила написать пост о Рудновой, так как парижские художники «должны об этом знать и делать свой выбор [о том выставляться ли в L Galerie]». Она подчеркнула, что родство Рудновой с Путиным официально не подтверждено, и добавила, что ее мать владеет акциями банка «Россия» и «Национальной медиа группы», а также числится в санкционном списке Великобритании.