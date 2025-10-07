Случайное сообщение уборщице раскрыло связь епископа и 17 любовниц

Епископ города Хули в Перу Сиро Киспе Лопес подал прошение папе римскому Льву XIV об отставке после расследования Ватикана по поводу обвинений в том, что у него было 17 любовниц, в числе которых оказалась монахиня. Об этом сообщает The Times.
По словам перуанской журналистки Паолы Угас, которая ознакомилась с документами о расследовании, Киспе по ошибке отправил несколько видео и фотографий, предназначенных для любовниц, своей уборщице, которая сразу же пожаловалась в католическую церковь. В ходе допроса в Ватикане уборщица рассказала, что видела женские волосы в душе епископа и пятна на его простынях, которые ей пришлось отстирывать.
«Монахиня, одна из любовниц Киспе, ревновала епископа к адвокату, с которой он также встречался, и передавала информацию о его романах третьей любовнице, которая поссорилась с адвокатом», — рассказала Угас, добавив, что женщины чуть не подрались, узнав друг о друге.
По словам журналистки, ситуация напомнила ей мыльную оперу, но также «приоткрыла завесу над серьезным злоупотреблением властью». Угас отметила, что многие любовницы епископа боялись признаться в связях с ним, поскольку Киспе их запугал.
The Times пишет, что в Ватикане изучили аудиосообщения, фотографии и видео, отправленные епископом женщинам. По данным перуанских СМИ, в одном из них есть подтверждение того, что епископ занимался сексом в своей официальной резиденции.
Сам Киспе отверг обвинения, назвав их клеветнической кампанией, организованной «темными силами». The Times пишет, что он был назначен на пост епископа в 2018 году. Сейчас в отношении епископа ведется еще одно расследование — его подозревают в хищении церковных средств.
Угас также рассказала, что незадолго до отставки Киспе представители коренного народа аймара обвинили епископа в растрате средств, выделенных ООН на поддержку их общины. Журналистка отметила, что Киспе вернул деньги, но только после того, как представители народа, «известные верностью своему слову», пригрозили ему линчеванием.