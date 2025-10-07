Семья случайно нашла почти 2000-летнее римское надгробие в своем дворе в США

Супружеская пара из Нового Орлеана обнаружила во дворе своего дома надгробную плиту, которой 1900 лет. Как выяснилось, это римское надгробие, посвященное моряку и воину по имени Секст Конгений Вер. Сейчас ученые пытаются выяснить, как артефакт попал в США. В работе несколько версий, сообщает The Guardian.

По данным издания, неожиданное открытие сделали антрополог Даниэлла Санторо и ее муж Аарон Лоренц, когда расчищали заросли в саду. На камне они заметили надпись на латыни и решили рассказать о находке экспертам из местных университетов.

Ученые установили, что надгробие относится ко II веку нашей эры и совпадает с артефактом, пропавшим из музея итальянского города Чивитавеккья. После консультаций с итальянскими специалистами находку передали в отдел ФБР по расследованию преступлений в сфере искусства, чтобы начать процесс репатриации, говорится в публикации.

Исследователи предположили, что плита могла попасть в США в XX веке — вероятно, после Второй мировой войны, когда американские войска находились в Италии. Дом, где нашли надгробие, в прошлом принадлежал семье местных жителей, которые, как свидетельствуют данные из архивов, никогда не имели связи с Европой. Рассматривался вариант, что плиту мог привезти сосед, служивший в ВМС США, однако архивы показали, что он не участвовал в боях в Италии.

Выяснилось также, что сам музей в Чивитавеккье был почти полностью разрушен в ходе бомбардировок 1943–1944 годов. После войны учреждение потеряло большую часть коллекции, и обнаруженный в американском саду артефакт, вероятно, исчез как раз в этот период, уточняет The Guardian.

Эксперты не исключают также, что древняя плита могла попасть к антиквару и впоследствии быть продана туристу, поскольку в послевоенное время торговля археологическими находками почти не контролировалась. А после этого артефакт мог сменить нескольких владельцев и в итоге оказаться в Новом Орлеане.

По мнению археологов, надгробие в США могли эксплуатировать без осознания его исторической ценности. Например, использовать как строительный или декоративный элемент. «Возможно, кто-то из новых владельцев дома просто увидел в плите удобный камень для мощения двора», — рассказал один из исследователей.

Ученые продолжают выяснять, как римское надгробие попало во двор американского дома. А в музее Чивитавеккьи уже готовятся к возвращению реликвии и планируют устроить по этому случаю церемонию.