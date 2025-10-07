Мужчина прожил в джунглях 70 дней без воды и выиграл приз

Житель Китая Ян Дундун продержался 70 дней в дикой природе и выиграл денежный приз в размере 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов). За время соревнований он похудел на 15 килограммов, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Конкурс на выживание в джунглях организовала местная туристическая компания совместно с клубами активного отдыха. В рамках состязаний, которые начались в июле, сто участников из разных уголков страны были отправлены в провинцию Хунань — регион, известный своими живописными пейзажами, пещерами и редкими дикими животными.

К началу испытаний участникам раздали по ножу и бамбуковой палке. Им предстояло выживать без внешней помощи в течение двух месяцев, полагаясь лишь на собственные навыки и находчивость. Весь процесс транслировался в прямом эфире на китайских платформах социальных сетей.

По данным издания, участникам, которые смогли продержаться до заключительного этапа, выдали по 200 граммов соли и миске из нержавеющей стали. За каждые 30 дней выживания они получали по 6 666 юаней (около 940 долларов), а победителю пообещали главный приз в размере 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов).

33-летний Ян Дундун стал единственным участником, которому удалось продержаться в суровых условиях все 70 дней. Сообщается, что оказавшись в джунглях, он построил укрытие на склоне холма из подручных материалов — сухой травы, лиан, бамбука и камней. Из нитей собственной одежды он сделал веревки, соорудил табурет и укрепил жилище папоротниками, чтобы защититься от холода и дождя.

Для пропитания Ян использовал самодельные бамбуковые корзины, с помощью которых ловил рыб и крабов, собирал дикорастущие фрукты и травы, а также ставил ловушки на крыс и насекомых. Несмотря на несколько случаев пищевого отравления и суровые погодные условия, мужчина смог дойти до финала и одержать победу.

22 сентября, в момент объявления победителей, Ян сидел у костра. «Я справился!» — закричал он, вскинув руки вверх. Покидая свое временное жилище, мужчина забрал с собой имбирь, фрукты, дикорастущие овощи и самодельные ловушки.

По данным Jimu News, за время испытания Ян похудел 15 килограммов. Несмотря на это мужчина «оставался бодрым и разговорчивым». После завершения конкурса его осмотрели врачи, которые подтвердили, что все его жизненные показатели в норме.

«В детстве я часто ходил с дедушкой на охоту в горы. Он научил меня плести корзины и ставить ловушки», — рассказал он журналистам.

Ян Дундун, как отмечается, работает пчеловодом и владеет долей в компании по организации свадеб. Теперь он планирует делиться в социальных сетях своим опытом выживания, надеясь вдохновить других на знакомство с дикой природой.