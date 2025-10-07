EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина прожил в джунглях 70 дней без воды и выиграл приз

2 минуты чтения 19:48

Житель Китая Ян Дундун продержался 70 дней в дикой природе и выиграл денежный приз в размере 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов). За время соревнований он похудел на 15 килограммов, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Конкурс на выживание в джунглях организовала местная туристическая компания совместно с клубами активного отдыха. В рамках состязаний, которые начались в июле, сто участников из разных уголков страны были отправлены в провинцию Хунань — регион, известный своими живописными пейзажами, пещерами и редкими дикими животными.

К началу испытаний участникам раздали по ножу и бамбуковой палке. Им предстояло выживать без внешней помощи в течение двух месяцев, полагаясь лишь на собственные навыки и находчивость. Весь процесс транслировался в прямом эфире на китайских платформах социальных сетей.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

По данным издания, участникам, которые смогли продержаться до заключительного этапа, выдали по 200 граммов соли и миске из нержавеющей стали. За каждые 30 дней выживания они получали по 6 666 юаней (около 940 долларов), а победителю пообещали главный приз в размере 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов).

33-летний Ян Дундун стал единственным участником, которому удалось продержаться в суровых условиях все 70 дней. Сообщается, что оказавшись в джунглях, он построил укрытие на склоне холма из подручных материалов — сухой травы, лиан, бамбука и камней. Из нитей собственной одежды он сделал веревки, соорудил табурет и укрепил жилище папоротниками, чтобы защититься от холода и дождя.

Для пропитания Ян использовал самодельные бамбуковые корзины, с помощью которых ловил рыб и крабов, собирал дикорастущие фрукты и травы, а также ставил ловушки на крыс и насекомых. Несмотря на несколько случаев пищевого отравления и суровые погодные условия, мужчина смог дойти до финала и одержать победу.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

22 сентября, в момент объявления победителей, Ян сидел у костра. «Я справился!» — закричал он, вскинув руки вверх. Покидая свое временное жилище, мужчина забрал с собой имбирь, фрукты, дикорастущие овощи и самодельные ловушки.

По данным Jimu News, за время испытания Ян похудел 15 килограммов. Несмотря на это мужчина «оставался бодрым и разговорчивым». После завершения конкурса его осмотрели врачи, которые подтвердили, что все его жизненные показатели в норме.

«В детстве я часто ходил с дедушкой на охоту в горы. Он научил меня плести корзины и ставить ловушки», — рассказал он журналистам.

Ян Дундун, как отмечается, работает пчеловодом и владеет долей в компании по организации свадеб. Теперь он планирует делиться в социальных сетях своим опытом выживания, надеясь вдохновить других на знакомство с дикой природой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял