В Шенгенской зоне заработают новые правила въезда и выезда

С 12 октября путешественникам, прибывающим в страны Шенгенской зоны, будут сканировать лицо и отпечатки пальцев. Новая биометрическая система въезда и выезда заменит привычные штампы в паспортах. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
По данным издания, изменения затронут граждан стран, которые не входят в ЕС. Новая система пограничного контроля заработает в 29 государствах, входящих в Шенгенскую зону, среди которых 25 членов Европейского союза, а также Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Ирландия и Кипр пока сохранят ручную проверку паспортов, а Великобритания в Шенген не входит, напоминает Guardian.
Вместо штампов на границе будут фиксировать биометрические данные въезжающих — их лицо, отпечатки пальцев, а также даты въезда и выезда. На официальном сайте ЕС говорится, что система позволит ускорить пограничный контроль и повысить его эффективность, одновременно снижая риски незаконной миграции.
Завершить внедрение новой системы пограничного контроля планируется к 10 апреля 2026 года. Все граждане стран, не входящих в ЕС, которые приезжают в Шенгенскую зону на короткий срок — до 90 дней в течение 180-дневного периода, — будут обязаны пройти регистрацию в новой системе. Их данные будут храниться в течение трех лет, и при повторных поездках достаточно будет пройти идентификацию по отпечаткам или фото.
Новые правила коснутся в том числе и граждан Австралии, у которой есть действующие соглашения о безвизовом въезде с рядом стран Шенгенской зоны, в частности, с Австрией, Бельгией, Германией, Финляндией, Норвегией и Швецией. Австралийское правительственное агентство Smartraveller предупредило, что в первые недели возможны задержки при пересечении границ. По данным ведомства, регистрация займет всего несколько минут, однако в начале работы системы очереди могут быть длиннее обычного.