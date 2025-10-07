Россиянку не пустили в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей

Россиянке по имени Ульяна отказали во въезде в Южную Корею из-за того, что во время дополнительного допроса на границе она не смогла назвать местные достопримечательности, в частности улицы и музеи. Об этом женщина рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По его данным, Ульяна заранее получила электронное разрешение на въезд в страну, которое должны иметь граждане государств с безвизовым режимом с Южной Кореей, а также распечатала подтверждение оплаты отеля и другие связанные с поездкой документы.

Женщина прилетела в Южную Корею из Петербурга. По ее словам, пограничники отправляли на дополнительную беседу многих россиян.

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

«Мне кажется, на многие вопросы 90% человек не смогли бы ответить. Было ощущение, что я на школьном экзамене и меня хотят завалить. Опрос длился около четырех часов, меня не пускали в уборную. После сообщили, что во въезде в страну отказано и я должна срочно покинуть Корею», — рассказала Ульяна.

После допроса ее отправили в комнату для депортации размером 18 квадратных метров без окон, где, по словам туристки, находились около 30 человек. Ульяна рассказала, что многим людям отказывали в предоставлении питания, а ночью один из мужчин кричал из-за болей в сердце. Для похода в туалет сотрудники требовали отметиться и отсканировать отпечатки пальцев. При этом тех, кому становилось плохо, работники погранслужбы называли симулянтами.

У меня лопнул глаз от удара мужа Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром Общество 12 минут чтения

Ульяна попыталась купить билет обратно в Россию за свои деньги, но ей не разрешили этого сделать. Женщина провела в депортационной комнате четыре дня, после чего улетела домой. Въезд в Южную Корею ей закрыли на несколько лет — на сколько именно, не уточняется.