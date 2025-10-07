EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Россиянку не пустили в Южную Корею из-за незнания местных достопримечательностей

2 минуты чтения 14:47 | Обновлено: 16:31

Россиянке по имени Ульяна отказали во въезде в Южную Корею из-за того, что во время дополнительного допроса на границе она не смогла назвать местные достопримечательности, в частности улицы и музеи. Об этом женщина рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По его данным, Ульяна заранее получила электронное разрешение на въезд в страну, которое должны иметь граждане государств с безвизовым режимом с Южной Кореей, а также распечатала подтверждение оплаты отеля и другие связанные с поездкой документы.

Женщина прилетела в Южную Корею из Петербурга. По ее словам, пограничники отправляли на дополнительную беседу многих россиян. 

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

«Мне кажется, на многие вопросы 90% человек не смогли бы ответить. Было ощущение, что я на школьном экзамене и меня хотят завалить. Опрос длился около четырех часов, меня не пускали в уборную. После сообщили, что во въезде в страну отказано и я должна срочно покинуть Корею», — рассказала Ульяна.

После допроса ее отправили в комнату для депортации размером 18 квадратных метров без окон, где, по словам туристки, находились около 30 человек. Ульяна рассказала, что многим людям отказывали в предоставлении питания, а ночью один из мужчин кричал из-за болей в сердце. Для похода в туалет сотрудники требовали отметиться и отсканировать отпечатки пальцев. При этом тех, кому становилось плохо, работники погранслужбы называли симулянтами. 

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Ульяна попыталась купить билет обратно в Россию за свои деньги, но ей не разрешили этого сделать. Женщина провела в депортационной комнате четыре дня, после чего улетела домой. Въезд в Южную Корею ей закрыли на несколько лет — на сколько именно, не уточняется.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял