EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Профессор Университета Хопкинса назвал Россию квазифашистской и предупредил о ее союзе с Китаем

2 минуты чтения 12:05

Россия превращается в жестокое и квазифашистское государство, а ее союз с Китаем усиливает угрозу для Европы. Об этом пишет профессор Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс в своей колонке для Bloomberg.

По его словам, политическая система России стала насильственной, а экономика страны полностью мобилизована на войну. Он отмечает, что Владимир Путин укрепляет связи с противниками США — Китаем и Северной Кореей, считая, что Россия уже находится в состоянии экзистенциального конфликта с коллективным Западом.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

Брэндс утверждает, что противостояние Москвы с Западом продолжится даже после окончания войны в Украине. По его мнению, оно может обостриться, поскольку Китай поддерживает российскую стратегию, не переходя порог прямого участия в войне.

Автор пишет, что вмешательство Китая в европейские дела становится все заметнее. Китайские суда, предположительно, могли быть связаны с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море, а число кибератак с территории Китая растет. Западные официальные лица, на которых ссылается Брэндс, сообщают о растущем взаимодействии между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями.

По словам профессора, Пекин стремится ослабить трансатлантическое единство, оказывая поддержку бедным странам Юго-Восточной и Южной Европы, где у власти нередко находятся нелиберальные правительства. Цель этих действий — создание так называемого «шелкового занавеса» от Греции до Венгрии, который фактически разделит южную часть Европы на две зоны влияния.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Брэндс считает, что Китай и Россия объединены стремлением сделать Европу слабее и более зависимой. Он предупреждает, что при ослаблении поддержки со стороны США континент может остаться наедине с авторитарными режимами, усиливающими давление на его безопасность и стабильность.

Ранее сообщалось, что Пекин оказывает Москве технологическую и военную поддержку. В июне стало известно, что Китай помог России догнать Украину в производстве беспилотников, а в октябре украинская разведка обвинила Пекин в передаче Москве спутниковых данных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября