Профессор Университета Хопкинса назвал Россию квазифашистской и предупредил о ее союзе с Китаем

Россия превращается в жестокое и квазифашистское государство, а ее союз с Китаем усиливает угрозу для Европы. Об этом пишет профессор Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс в своей колонке для Bloomberg.

По его словам, политическая система России стала насильственной, а экономика страны полностью мобилизована на войну. Он отмечает, что Владимир Путин укрепляет связи с противниками США — Китаем и Северной Кореей, считая, что Россия уже находится в состоянии экзистенциального конфликта с коллективным Западом.

Брэндс утверждает, что противостояние Москвы с Западом продолжится даже после окончания войны в Украине. По его мнению, оно может обостриться, поскольку Китай поддерживает российскую стратегию, не переходя порог прямого участия в войне.

Автор пишет, что вмешательство Китая в европейские дела становится все заметнее. Китайские суда, предположительно, могли быть связаны с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море, а число кибератак с территории Китая растет. Западные официальные лица, на которых ссылается Брэндс, сообщают о растущем взаимодействии между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями.

По словам профессора, Пекин стремится ослабить трансатлантическое единство, оказывая поддержку бедным странам Юго-Восточной и Южной Европы, где у власти нередко находятся нелиберальные правительства. Цель этих действий — создание так называемого «шелкового занавеса» от Греции до Венгрии, который фактически разделит южную часть Европы на две зоны влияния.

Брэндс считает, что Китай и Россия объединены стремлением сделать Европу слабее и более зависимой. Он предупреждает, что при ослаблении поддержки со стороны США континент может остаться наедине с авторитарными режимами, усиливающими давление на его безопасность и стабильность.

Ранее сообщалось, что Пекин оказывает Москве технологическую и военную поддержку. В июне стало известно, что Китай помог России догнать Украину в производстве беспилотников, а в октябре украинская разведка обвинила Пекин в передаче Москве спутниковых данных.