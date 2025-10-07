Американцы опасаются избирать женщину-президента

Жители США доверяют женщинам в вопросе государственного управления и хотят чаще видеть их на руководящих должностях, но одновременно опасаются поддерживать их кандидатуру на пост президента страны, отмечает Politico со ссылкой на исследование Американского университета.

Каждый пятый опрошенный заявил, что не поддержит кандидатуру женщины на высший государственный пост в США, 40% рассказали, что лично знакомы минимум с одним человеком, который поступил бы также.

«Избиратели доверяют женщинам в самых важных вопросах и хотят видеть больше женщин на руководящих должностях. Однако, когда их спрашивают о президентстве, предвзятость и узкие ожидания снова дают о себе знать», — рассказала руководитель исследования Вива де Вик.

Ученые опросили 801 зарегистрированного избирателя, среди них были как мужчины, так и женщины разных возрастов. За кандидата-женщину отказались проголосовать 25% женщин моложе 50 лет и 20% мужчин того же возраста, среди более старших возрастов доля таких людей была одинаковой — по 13%.

Более 40% избирателей заявили, что поражение кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2024 года Камалы Харрис усложнило жизнь потенциальным женщинам-кандидатам на этот пост. Опрос также выявил, что в целом избиратели больше доверяют мужчинам-политикам в вопросах разрешения глобальных конфликтов и национальной безопасности.

Журналисты отмечают, что избиратели часто требуют от женщин-политиков наличия несовместимых друг с другом качеств, например, одновременно быть «жесткими» и «симпатичными». Среди факторов, которые, по мнению избирателей, влияют на негативное восприятие женщин в политике, оказались негативное освещение их работы в СМИ и существование культуры «клубов старых приятелей», так называют сети мужчин с одинаковым социальным происхождением, которые помогают друг другу.