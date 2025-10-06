Ученые раскрыли тайну способности «закрывать рот» у плотоядных растений

Японские ученые провели исследование, чтобы выяснить, каким образом плотоядное растение Дионея, известное как Венерина мухоловка, определяет момент закрытия своих «челюстей». Оказалось, что ключевую роль в этом процессе играют крошечные сенсорные волоски, которые служат триггером для срабатывания ловушки. Об этом со ссылкой на результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, пишет Vice.

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) — это плотоядное растение, известное своей уникальной способностью ловить насекомых с помощью быстрого захлопывания своих листьев-ловушек. Ученые долгое время пытались разгадать, как именно происходит этот процесс. Уже в 2016 году было установлено, что мухоловка «считает» прикосновения.

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

Так, если в течение 20 секунд происходит два или более касания, ее челюсти мгновенно закрываются. К 2020 году исследователи выяснили, что всплески ионов кальция в клетках растения фактически служат кратковременной памятью, позволяющей мухоловке запоминать эти прикосновения и вовремя реагировать.

В новом исследовании ученые генетически модифицировали Венерину мухоловку, введя в ее клетки флуоресцентные белки, которые светятся при всплесках ионов кальция. Ученые, как отмечается, аккуратно касались пальцами листьев растения и обнаружили, что мягкие прикосновения вызывают незначительные локальные реакции, в то время как более сильные — буквально активируют у растения «красную кнопку тревоги».

По данным издания, эти крошечные сенсорные волоски состоят из двух типов клеток: одни отвечают за обнаружение прикосновения, другие — за передачу сигнала дальше. Если разрушить хотя бы один из этих типов, вся система перестает работать.

Остров людоедов Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть Общество 16 минут чтения

Так, в серии экспериментов мухоловки с поврежденными сенсорными клетками не реагировали на целые колонии муравьев, ползающих по ним. Кроме того, это убило их способность закрыть свои «рты», чтобы поесть.

По словам ученых, это исследование показывает, что чувствительность растений к прикосновениям может быть гораздо более распространенной, чем считалось раньше.