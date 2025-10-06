EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые раскрыли тайну способности «закрывать рот» у плотоядных растений

2 минуты чтения 17:36 | Обновлено: 18:09
Ученые раскрыли тайну способности «закрывать рот» у плотоядных растений

Японские ученые провели исследование, чтобы выяснить, каким образом плотоядное растение Дионея, известное как Венерина мухоловка, определяет момент закрытия своих «челюстей». Оказалось, что ключевую роль в этом процессе играют крошечные сенсорные волоски, которые служат триггером для срабатывания ловушки. Об этом со ссылкой на результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, пишет Vice.

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) — это плотоядное растение, известное своей уникальной способностью ловить насекомых с помощью быстрого захлопывания своих листьев-ловушек. Ученые долгое время пытались разгадать, как именно происходит этот процесс. Уже в 2016 году было установлено, что мухоловка «считает» прикосновения.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Так, если в течение 20 секунд происходит два или более касания, ее челюсти мгновенно закрываются. К 2020 году исследователи выяснили, что всплески ионов кальция в клетках растения фактически служат кратковременной памятью, позволяющей мухоловке запоминать эти прикосновения и вовремя реагировать.

В новом исследовании ученые генетически модифицировали Венерину мухоловку, введя в ее клетки флуоресцентные белки, которые светятся при всплесках ионов кальция. Ученые, как отмечается, аккуратно касались пальцами листьев растения и обнаружили, что мягкие прикосновения вызывают незначительные локальные реакции, в то время как более сильные — буквально активируют у растения «красную кнопку тревоги».

По данным издания, эти крошечные сенсорные волоски состоят из двух типов клеток: одни отвечают за обнаружение прикосновения, другие — за передачу сигнала дальше. Если разрушить хотя бы один из этих типов, вся система перестает работать. 

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

Так, в серии экспериментов мухоловки с поврежденными сенсорными клетками не реагировали на целые колонии муравьев, ползающих по ним. Кроме того, это убило их способность закрыть свои «рты», чтобы поесть. 

По словам ученых, это исследование показывает, что чувствительность растений к прикосновениям может быть гораздо более распространенной, чем считалось раньше.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял