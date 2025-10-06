EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ограблены британские особняки осужденного за воровство российского миллионера

2 минуты чтения 16:00

Жители британского города Брайтон рассказали Daily Mail, что в районе, известном как «Голливудские холмы», пустуют три дома, принадлежащие Сергею Федотову, бывшему главе Российской авторской организации (РАО). За почти 10 лет они превратились в площадку для вечеринок молодежи и были неоднократно разграблены.

По данным издания, первые два дома Федотов купил в 2012 за 2,8 и 1,5 миллиона фунтов стерлингов, а третий приобрел два года спустя за 2,5 миллионов фунтов. За год до этого Федотов женился на швейцарке Кире, на которую в 2016 году он переписал два дома, чтобы избежать повышенного внимания к себе в России.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Кроме того, как пишет Daily Mail, Федотов потратил два миллиона фунтов на реконструкцию домов, в частности на строительство летнего дома и бассейна, а также на мраморную отделку. Позже пара оказалась втянута в судебный процесс из-за антиквариата и скульптур стоимостью 800 тысяч фунтов.

С тех пор дома Федотова несколько раз подвергались ограблениям, а школьники разрисовали стены граффити. По словам местной почтальонши Жасмин Диас, район «Голливудских холмов» больше похож на город-призрак, чем на процветающий пригород.

Тем не менее, уборщица Рейчел Бейтс рассказала, как несколько месяцев назад с ней связалась супруга Фетодова и попросила присмотреть за одним из принадлежащих ей домов. По ее словам, недвижимость превратили в отель типа «постель и завтрак», и Бейтс каждый день приходит туда убираться, за что получает «хорошую оплату».

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

В 2020 году Федотова приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении более чем 700 миллионов рублей в ходе махинаций с авторскими правами. Фигурантами уголовного дела также стали мать Федотова, его бывшая подчиненная Анжела Агейкина и бывший гендиректор ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Все они получили условные сроки. До этого Федотов получил полтора года колонии за мошенничество в особо крупном размере в 2017 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял