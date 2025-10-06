Ограблены британские особняки осужденного за воровство российского миллионера

Жители британского города Брайтон рассказали Daily Mail, что в районе, известном как «Голливудские холмы», пустуют три дома, принадлежащие Сергею Федотову, бывшему главе Российской авторской организации (РАО). За почти 10 лет они превратились в площадку для вечеринок молодежи и были неоднократно разграблены.

По данным издания, первые два дома Федотов купил в 2012 за 2,8 и 1,5 миллиона фунтов стерлингов, а третий приобрел два года спустя за 2,5 миллионов фунтов. За год до этого Федотов женился на швейцарке Кире, на которую в 2016 году он переписал два дома, чтобы избежать повышенного внимания к себе в России.

Кроме того, как пишет Daily Mail, Федотов потратил два миллиона фунтов на реконструкцию домов, в частности на строительство летнего дома и бассейна, а также на мраморную отделку. Позже пара оказалась втянута в судебный процесс из-за антиквариата и скульптур стоимостью 800 тысяч фунтов.

С тех пор дома Федотова несколько раз подвергались ограблениям, а школьники разрисовали стены граффити. По словам местной почтальонши Жасмин Диас, район «Голливудских холмов» больше похож на город-призрак, чем на процветающий пригород.

Тем не менее, уборщица Рейчел Бейтс рассказала, как несколько месяцев назад с ней связалась супруга Фетодова и попросила присмотреть за одним из принадлежащих ей домов. По ее словам, недвижимость превратили в отель типа «постель и завтрак», и Бейтс каждый день приходит туда убираться, за что получает «хорошую оплату».

В 2020 году Федотова приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении более чем 700 миллионов рублей в ходе махинаций с авторскими правами. Фигурантами уголовного дела также стали мать Федотова, его бывшая подчиненная Анжела Агейкина и бывший гендиректор ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Все они получили условные сроки. До этого Федотов получил полтора года колонии за мошенничество в особо крупном размере в 2017 году.