В Украине появится новый род войск

Новый род войск — киберсилы — может появиться в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Генштаба ВСУ.

«В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — говорится в сообщении. В нем также уточняется, что законопроект «О киберсилах Вооруженных сил Украины», разработанный с участием специалистов Генштаба, депутаты Верховной Рады рассмотрят 7 октября. О намерении украинского Генштаба сформировать кибервойска ВСУ местные СМИ сообщали осенью 2024 года.

В свою очередь, Владимир Путин еще в мае 2022 года, спустя два месяца после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, заявлял, что «против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».

«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», — добавил он.

Также российские власти неоднократно обвиняли «проукраинские группировки» в волне телефонных мошенничеств, в том числе связанных с вынуждением жертв совершать противоправные действия, такие как, например, поджоги военкоматов.

«По-прежнему в нашей практике количество компьютерных атак и компьютерных инцидентов, связанных с деятельностью проукраинских группировок, составляет львиную долю от общего их числа», — говорил по этому поводу замдиректора созданного под эгидой ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов.

Недавно в Украине уже появился еще один новый род войск — силы беспилотных систем. Соответствующий закон президент страны Владимир Зеленский подписал 16 сентября.