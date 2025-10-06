EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о бойцах ФСБ и полной разрухе на «маршруте Трампа» в Армении

2 минуты чтения 16:23

Журналисты Би-би-си рассказали об обстановке на так называемом «маршруте Трампа», проходящем между Азербайджаном и его эксклавом Нахичевань вдоль через территорию Армении. По их словам, там царит полная разруха, а участок вдоль армяно-иранской границы по-прежнему патрулируют бойцы Пограничной службы российской ФСБ.  

По их словам, участок пути, ставший с подачи американского президента Дональда Трампа символом мира между Азербайджаном и Арменией представляет собой небольшой участок ржавых железнодорожных путей, по обочинам которого разбросаны полуразрушенные советские памятники.  

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

Вопрос о наземном сообщении между Азербайджаном и Нахичеванью особенно остро встал после того, как в 2023 году Баку в результате военной операции вернул себе контроль над Нагорным Карабахом. Этот район Азербайджана исторически населяли преимущественно армяне, а после распада Советского Союза Баку потерял над ним контроль, проиграв войну Армении в 1990-х годах. После этого жившие там полмиллиона азербайджанцев покинули свои дома. В свою очередь, армянское население полностью бежало из региона после возвращения туда азербайджанских властей.

Спустя некоторое время Баку потребовал от Еревана передать ему контроль над дорогой в Нахичевань вдоль армяно-иранской границы, которая известна как «Зангезурский коридор». Это вызвало новые военные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными, которые грозили перерасти в новый полномасштабный конфликт.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

В ситуацию вмешался Трамп, который в августе 2025 года организовал встречу азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. В результате было подписано соглашение, предполагающее  управление маршрутом частной американской компанией, которая, как заявил Трамп, обеспечит как «беспрепятственное сообщение» для Азербайджана, так и «полное уважение» суверенитета Армении.

В то же время, как отмечает Би-би-си, заключенный договор «беден деталями» и, в частности, не содержит никаких конкретных сроков строительства транспортной инфраструктуры. В то же время там продолжают оставаться российские пограничники, которые в какой-то момент остановили группу журналистов и подвергли ее короткому допросу о целях их визита.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял