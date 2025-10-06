СМИ рассказали о бойцах ФСБ и полной разрухе на «маршруте Трампа» в Армении

Журналисты Би-би-си рассказали об обстановке на так называемом «маршруте Трампа», проходящем между Азербайджаном и его эксклавом Нахичевань вдоль через территорию Армении. По их словам, там царит полная разруха, а участок вдоль армяно-иранской границы по-прежнему патрулируют бойцы Пограничной службы российской ФСБ.

По их словам, участок пути, ставший с подачи американского президента Дональда Трампа символом мира между Азербайджаном и Арменией представляет собой небольшой участок ржавых железнодорожных путей, по обочинам которого разбросаны полуразрушенные советские памятники.

Вопрос о наземном сообщении между Азербайджаном и Нахичеванью особенно остро встал после того, как в 2023 году Баку в результате военной операции вернул себе контроль над Нагорным Карабахом. Этот район Азербайджана исторически населяли преимущественно армяне, а после распада Советского Союза Баку потерял над ним контроль, проиграв войну Армении в 1990-х годах. После этого жившие там полмиллиона азербайджанцев покинули свои дома. В свою очередь, армянское население полностью бежало из региона после возвращения туда азербайджанских властей.

Спустя некоторое время Баку потребовал от Еревана передать ему контроль над дорогой в Нахичевань вдоль армяно-иранской границы, которая известна как «Зангезурский коридор». Это вызвало новые военные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными, которые грозили перерасти в новый полномасштабный конфликт.

В ситуацию вмешался Трамп, который в августе 2025 года организовал встречу азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. В результате было подписано соглашение, предполагающее управление маршрутом частной американской компанией, которая, как заявил Трамп, обеспечит как «беспрепятственное сообщение» для Азербайджана, так и «полное уважение» суверенитета Армении.

В то же время, как отмечает Би-би-си, заключенный договор «беден деталями» и, в частности, не содержит никаких конкретных сроков строительства транспортной инфраструктуры. В то же время там продолжают оставаться российские пограничники, которые в какой-то момент остановили группу журналистов и подвергли ее короткому допросу о целях их визита.