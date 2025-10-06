EN
Названы 10 странных кулинарных трендов 

2 минуты чтения 15:27

В Германии четвертого октября стартовала крупнейшая в мире выставка продуктов питания Anuga. Business Insider собрал 10 самых странных кулинарных трендов, представленных производителями со всего мира — от кислого напитка из мотылькового горошка до карпаччо из говядины и водорослей.

Сообщается, что в этом году в выставке принимают участие более восьми тысяч производителей из 110 стран. Среди самых необычных продуктов издание выделило напиток из мотылькового горошка, меняющий цвет в фиолетовый при добавлении лимонного сока. Турецкий производитель Nesco Gida Içecek Turizm описывает его как безалкогольный коктейль с кислинкой и вкусом жевательной резинки. 

На выставке также представили сушеный снек из сверчков и растительного белка. По информации немецкого производителя Sens Foods, продукт по вкусу и текстуре напоминает настоящее мясо, но при этом, в сравнении с говядиной, в сто раз менее вреден для климата по уровню выбросов углекислого газа.

Нидерландская компания Meatless в свою очередь выставила так называемую «гибридную рыбу», которая на 30% состоит из трески и на 70% — из текстурированных рисовых хлопьев. Под хрустящей панировкой продукт остается белым и имеет нейтральный вкус, отметил производитель.

Латвийский бренд Fermentful презентовал растительный аналог кефира, изготовленный на основе ферментированной зеленой гречки. Отмечается, что производитель сделал акцент на высоком содержании пробиотиков и низком уровне сахара.

Немецкий органический производитель Complete Organics представил необычную интерпретацию кимчи — в его составе, помимо традиционной капусты, используются паприка, томаты и оливки. Среди других новинок — холодный суп сальморехо от испанской компании Álvarez Camacho. Продукт, как отмечается, не содержит глютена и консервантов.

Еще один заметный участник — нидерландская компания Selektmeat, представившая карпаччо, которое на четверть состоит из водорослей. Производитель утверждает, что такое сочетание позволяет сократить потребление воды и снизить выбросы углекислого газа при производстве.

Однако какие из этих новинок действительно приживутся на полках супермаркетов, пока неизвестно. Как отмечает Business Insider, в нынешней экономической ситуации новым продуктам трудно пробиться на рынок.

«Во времена кризисов люди замыкаются на себе и склоняют свой выбор в пользу покупки самого необходимого. Проблема не в том, что денег не хватает. Люди боятся, что в будущем они понадобятся им еще больше, чем сейчас», — заявил генеральный директор Федерального союза пищевой промышленности Германии (BVE) Кристоф Минхофф. 

По данным BVE, сегодня главным критерием выбора продуктов питания для большинства остается цена. Лишь затем учитываются вкус и, с заметным отрывом, такие факторы, как экологичность и потенциальная польза для здоровья.

