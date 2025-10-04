EN
Интернет и мемы

Любопытство оказалось сильнее предупреждений об опасном контенте

19:52

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что дисклеймеры (предупреждения о потенциально травмирующем содержании) в интернете не отпугивают, а наоборот — вызывают любопытство у молодежи. Об этом со ссылкой на результаты, опубликованные Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, пишет Phys.org.

Согласно результатам, почти 90% зумеров, которые увидели дисклеймер, все же решили просмотреть материал. При этом, свое решение они объяснили любопытством, а не ощущением эмоциональной готовности или защищенности.

В исследовании, проведенном учеными из Университета Флиндерса, Университета Аделаиды и Мельбурнского Университета, принял участие 261 человек в возрасте от 17 до 25 лет. В течение семи дней респонденты фиксировали в дневнике моменты, когда они сталкиваются с предупреждениями о тревожном контенте. Кроме того, они отмечали пролистнули они его или все же посмотрели.

По словам ведущего автора исследования доктора Виктории Бриджленд, результаты поставили под сомнение предположение о том, что дисклеймеры служат защитным инструментом для уязвимых людей.

«Предупреждения о триггерах, по-видимому, создают эффект “запретного плода” для многих людей. Как только что-то обозначается как недопустимое, оно становится еще более привлекательным. Возможно, это связано с тем, что негативная или тревожная информация обычно выделяется и кажется более ценной или уникальной по сравнению с повседневной информацией», — сказала она.

Исследование также показало, что нездоровая психика участников — наличие травм в прошлом, симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), тревожность или депрессия — практически не влияла на их решение смотреть или избегать контент с предупреждениями.

«Пришло время искать более эффективные способы поддержки психоэмоционального состояния людей», — утверждает Бриджленд.

По ее словам, социальные сети и образовательные учреждения должны задуматься о внедрении новых инструментов, которые помогут пользователям лучше справляться с тревожным и шокирующим контентом, вместо простых предупреждений.

