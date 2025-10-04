EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Discord заявил об утечке личных данных пользователей

2 минуты чтения 14:56 | Обновлено: 14:57

Хакеры получили доступ к личным данным некоторых пользователей сервиса Discord, в том числе к их именам, адресам электронной почты и фотографиям документов. Об этом рассказали в самой компании.

Сообщается, что утечка произошла через стороннего провайдера, обслуживающего службу поддержки Discord. Злоумышленники взломали систему провайдера и получили доступ к данным пользователей, которые ранее обращались в службу поддержки или к команде Trust & Safety.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

По данным Discord, хакеры пытались вымогать у компании денежный выкуп. В результате инцидента были скомпрометированы имена пользователей, никнеймы, адреса электронной почты, IP-адреса, а также последние четыре цифры банковских карт. 

Также отмечается, что злоумышленники получили доступ к переписке с технической поддержкой и, в отдельных случаях, к фотографиям удостоверений личности — например, паспортов и водительских прав, которые предоставлялись при обжаловании возрастных ограничений.

В компании подчеркнули, что прямого доступа к серверам Discord у хакеров не было. Отмечается, что сервис немедленно отозвал у подрядчика доступ к системе обработки обращений. 

«Discord уже предпринял и продолжит предпринимать все необходимые меры в ответ на этот инцидент. Мы регулярно проводим аудит сторонних систем, чтобы они соответствовали нашим стандартам безопасности и конфиденциальности. В частности, мы уведомили соответствующие органы по защите данных, привлекли правоохранительные органы для расследования атаки и начали проверку наших систем обнаружения угроз и средств контроля безопасности у сторонних поставщиков поддержки», — говорится в заявлении компании.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Летом Discord ввел обязательную систему возрастной верификации для всех пользователей в Великобритании в соответствии с требованиями Закона о безопасности в интернете (UK Online Safety Act). Если автоматическая проверка не проходит, пользователям предлагается обратиться в службу поддержки и подтвердить личность, отправив фотографию документа — например, паспорта или водительского удостоверения. Именно эти изображения оказались в числе данных, утекших в результате атаки на подрядчика Discord.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял