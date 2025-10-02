EN
EN
Мир

«Золотая неделя» может усугубить проблему с доставкой грузов в Россию

2 минуты чтения 12:41

В Китае началась так называемая «золотая неделя» — так там называют первую неделю октября, на которую приходятся праздники в честь середины осени и образования Китайской Народной Республики. В связи с этим с 1 по 8 октября будут закрыты наземные пограничные переходы между Китаем и Казахстаном, что может усугубить проблемы с доставкой китайских грузов в Россию, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось об огромных очередях, в которые выстроились большегрузные автомобили из Китая на границе Казахстана и России. По словам заместителя руководителя отдела логистики СЛК Максима Емелина, проблемы с пересечением казахстанско-российской границы возникли у машин с грузами двойного назначения, подозрительными, а также подпадающими под западные санкции в отношении России товарами, такими как электроника, дроны и детали к ним, одежда и другие товары западных брендов. Емелин отметил, что практически все автомобили с такими грузами подвергаются таможенному досмотру.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Участники рынка связывают происходящее с начатой российскими властями кампанией по борьбе с серым импортом, а также со стремлением Казахстана тщательнее соблюдать западные санкции в отношении России, нарушение которых грозит вторичными санкциями уже ему самому.

При этом, по словам руководителя отдела логистики YM Trans Group Александра Азатьяна, самарская таможня проводит крупномасштабные досмотры даже тех грузов, которые уже были проверены казахстанскими таможенниками. «Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100% случаев — это микросхемы и любые станки»,— добавил он.

По данным источников газеты, на границе скопилось уже от трех тысяч до 7,5 тысячи большегрузных автомобилей.

