Мир

СМИ узнали о противостоянии производителей алкоголя и ВОЗ

2 минуты чтения 00:41

Бельгийская пивная промышленность, мексиканские производители текилы и нидерландская компания Heineken этим летом лоббировали правительства своих стран, чтобы те помогли противостоять Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая настаивает на том, что не существует безопасного уровня употребления алкоголя, и хочет ввести более жесткий контроль за ним. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные агентством письма.

Отмечается, что представители отрасли оспаривают позицию ВОЗ, в то время как люди по всему миру сокращают потребление алкоголя, и это наносит удар по испытывающим нехватку средств компаниям. В связи с этим производители алкоголя наращивают усилия по предотвращению дальнейших угроз, пишет Reuters.

ВОЗ и другие органы здравоохранения утверждают, что употребление алкоголя, иногда даже в небольших количествах, связано с повышенным риском возникновения некоторых видов рака и других заболеваний. В организации считают, что вред здоровью, который наносит алкоголь, «имеет систематический и хорошо документированный характер».

В то же время производители алкоголя утверждают, что научные данные сложнее и что они показывают, что умеренное употребление алкоголя не представляет особой опасности. Так, отрасль пытается «вернуть себе контроль над дискуссией об алкоголе». Для этого ее представители увеличили финансирование Международного альянса за ответственное употребление алкоголя (IARD), чтобы тот играл более активную роль в научных дебатах по теме алкоголя.

Главным событием в рамках борьбы алкогольной промышленности и ВОЗ стало поддержанное ООН и запланированное к принятию 25 сентября соглашение, в котором устанавливаются цели по борьбе с неинфекционными заболеваниями, некоторые из которых связаны с алкоголем. Reuters пишет, что в финальную версию документа попали более мягкие меры контроля за оборотом алкоголя. В ВОЗ заявили, что к этому привело в том числе активное лоббирование со стороны производителей алкоголя.

