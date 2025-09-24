EN
Интернет и мемы

Автоматическое продление онлайн-подписок запретили в России

2 минуты чтения 15:00

Госдума сразу во втором и третьем чтениях утвердила законопроект, который запрещает автоматическое списание средств за онлайн-подписки после того, как пользователь отказался от услуги. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Документ обязывает сервисы, предоставляющие подписки, принимать отказ клиента на использование ранее сохраненных реквизитов банковского счета. Сделать это можно будет в том числе в электронной форме — через сайт или приложение. После того, как клиент откажется от подписки, компания не имеет права продлевать платную услугу и списывать деньги, пояснил Володин.

По словам Володина, необходимость такого регулирования возникла из-за жалоб пользователей. Многие рассказывали, что сталкивались с автоматическим продлением подписок без уведомлений и с трудностями при их отмене. Так, например, компания могла попросить клиента для оформления отказа приехать в конкретный офис или позвонить на горячую линию, куда было крайне сложно дозвониться. Представители бизнеса при этом ссылались на отсутствие прямых норм закона, которые обязывали бы их прекращать списания по запросу клиента.

Как отмечает «Коммерсантъ», законопроект был внесен в Госдуму летом 2023 года, а его рассмотрение началось в сентябре 2024-го. Ко второму чтению из документа убрали норму об обязательном указании в договоре сроков действия подписки, размера и периодичности платежей, а также порядка отказа от услуги, оставив ключевое требование — прекращать списания после отказа пользователя.

