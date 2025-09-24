В соцсетях приготовились к концу света

В соцсети TikTok среди евангельских христиан распространилась идея о грядущем со дня на день конце света. Массовое обсуждение идеи «вознесения» — момента, когда верующие якобы поднимутся на небеса, а остальные проведут семь лет в страданиях под властью антихриста, — впервые происходит на платформе TikTok, пишет The Guardian. Как ожидается, апокалипсис должен произойти до конца 24 сентября.

Пользователи, называющие себя верующими в скорое вознесение, в своих роликах рассказывают о подготовке к дню Х. Кто-то продает машины, кто-то берет на работе «отпуск вечности» и шокирует работодателя, а кто-то скупает Библии, чтобы оставить в них личные послания для тех, кто останется. Одна женщина посоветовала подписчикам снять пароли с телефонов, чтобы близкие могли легко получить доступ к информации после исчезновения владельца. Другие обсуждают, попадут ли в рай домашние животные.

По информации The Guardian, идея вознесения как ключевого события для верующих была популяризирована в XIX веке британским проповедником Джоном Нельсоном Дарби. С тех пор подобные ожидания многократно заканчивались несбывшимися пророчествами.

Нынешняя волна, как отмечает издание, началась после июньского подкаста южноафриканского проповедника Джошуа Млакела, который заявил, что «вознесение близко, готовы вы или нет». Хэштег #rapture в TikTok уже собрал более 320 тысяч публикаций. «Это не первый случай, когда часть христианской среды запускает слухи о конце света. Facebook и Twitter это уже проходили, теперь настала очередь TikTok», — сказал журналистам редактор христианского издания Sojo.net Тайлер Хаккаби. По его мнению, даже если конца света не случится в положенный день, большинство сторонников этой теории вряд ли признают ошибку. Обычно они утверждают, что неверно определили дату, но сам конец «все равно близок».

По словам историка религии Мэттью Габриэла, подобные пророчества возникают в периоды политического насилия, экономических трудностей и эпидемий, поскольку именно такие обстоятельства традиционно описываются в апокалиптических текстах. В последние дни некоторые пользователи TikTok даже связывали убийство американского правого активиста Чарли Кирка с возможным вознесением, предполагая его «воскрешение», отмечает The Guardian.

Однако не все публикации под хэштегом #RaptureTok тревожные. Многие сделаны в ироничном формате. Блогеры рассказывают, как готовятся к апокалипсису, дают шуточные советы «оставшимся» или пародируют панику, пишет The Guardian.

