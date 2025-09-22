В новой экранизации «Гарри Поттера» Волан-де-Морт может сильно измениться

На роль Волан-де-Морта в предстоящем сериале HBO по «Гарри Поттеру» рассматривают не только мужчин, но и женщин. Об этом сообщил известный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.

«Вполне возможно, мы увидим женскую версию Волан-де-Морта в сериале», — написал он на своей странице в соцсети X.

Под этим постом уже почти две сотни комментариев, в основном это негативные отклики. Многие напомнили о необходимости следовать канону вселенной Джоан Роулинг. «Его имя буквально Том Марволо Реддл. Вся анаграмма “I Am Lord Voldemort” строится на этом. Это обречено на провал», — написал один из комментаторов. Другие ссылались на пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», где Волан-де-Морт остается мужчиной и становится отцом дочери Дельфи.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами Мир 11 минут чтения

Некоторые предположили, что речь идет не о смене пола, а об андрогинном исполнении роли. «Персонаж может быть мужчиной, но его может сыграть андрогинная актриса, например Тильда Суинтон с измененным голосом — это было бы по-настоящему пугающе», — заметил один из пользователей. Были и опасения политического характера: «Команда намеренно делает шоу максимально прогрессивным: от темнокожего Снегга до этой идеи. Это вызовет споры и навредит проекту». Есть и те, кто считает проект обреченным на провал исходя из уже утвержденного к настоящему моменту актерского состава. Такие комментаторы полагают, что выбор женщины на роль Волан-де-Морта станет финальным и самым красноречивым подтверждением будущего провала.

Ранее СМИ писали, что на роль главного антагониста может быть приглашен ирландский актер Киллиан Мерфи, но сам он это опроверг. «Нет, мои дети иногда показывают мне такие новости, но я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень сложно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто возьмет на себя эту роль», — заявил Мерфи в недавнем интервью.

Тайна свидетельницы Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть Криминал 8 минут чтения

Премьера сериала, по информации СМИ, запланирована на 2027 год. Ранее Warner Bros. Discovery уже объявила исполнителей ключевых и второстепенных ролей. Издание Variety подчеркивало, что НВО описывает предстоящую экранизацию серии книг Джоан Роулинг как «точную адаптацию».