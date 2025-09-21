EN
EN
Интернет и мемы

Названы самые популярные запросы к ChatGPT

18:36

Группа экспертов, которые занимаются экономическими исследованиями в компании OpenAI, проанализировала полтора миллиона запросов пользователей к ChatGPT и составила список самых популярных причин, по которым люди обращаются к чат-боту, передает The Independent.

Результаты исследования показали, что пользователи в основном обращаются к ChatGPT для выполнения повседневных задач, «которые создают экономическую ценность посредством как личного, так и профессионального использования». В связи с этим в OpenAI призвали относиться к ИИ как к «основному праву» людей.

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал

В исследовании сказано, что самым популярным запросом к чат-боту является поиск конкретной информации. Эксперты назвали эту группу запросов «практическими гайдами». The Independent отмечает, что это демонстрирует, как искусственный интеллект все больше вытесняет традиционные поисковые системы, например, Google, одновременно выполняя гораздо более широкую роль персонального помощника, способного выполнять задачи и давать советы.

На втором месте идут запросы по работе с текстом, на третьем — поиск информации. Далее исследователи выделили такие категории запросов, как техническая помощь, мультимедиа и самовыражение.

При этом главным открытием, как пишет The Independent, стало то, что большинство людей используют ChatGPT не по работе. Только 30% от всех запросов оказались связанными с профессиональными задачами, среди которых наиболее популярным оказался запрос на написание текста, в то время как просьбы написать код авторы исследования назвали «узкоспециализированными». Они были гораздо более редкими.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир

Также эксперты проанализировали формат запросов и пришли к выводу, что их можно поделить на три группы: вопросы, побуждение к действию и выражение чувств и эмоций. На долю первого формата приходится более половины запросов, на долю второго — 35%, а на долю третьего — чуть менее 14%.

Кроме того, исследование показало различия в использовании ChatGPT мужчинами и женщинами. Так, женщины чаще используют ИИ для практических рекомендаций и написания текста, а мужчины — для технической помощи и работы с мультимедиа. При этом сейчас чат-ботом больше пользуются женщины.

The Independent отмечает, что это первое исследование, в котором использовались внутренние данные сообщений ChatGPT, при этом, как заявили в OpenAI, для защиты пользовательских данных применялись методы сохранения конфиденциальности.

